Израел беше подложен на огъня на критиките в Съвета за сигурност на ООН заради плановете си за Газа

Габриела Големанска
Съветът за сигурност. Снимка: AP Photo/Yuki Iwamura, File
Ню Йорк,  
10.08.2025 23:35
 (БТА)

Израел беше подложен на огъня на критиките в Съвета за сигурност на ООН заради планираната военна операция в ивицата Газа, предаде ДПА.

„Осъждаме решението на правителството на Израел да разширява военната си операция в Газа“, заявиха пет европейски страни, присъстващи на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на израелските планове относно Газа.

"Призоваваме Израел спешно да промени решението си и да не го прилага“, каза словенският постоянен представител в ООН Самуел Жбогар.

"Повтаряме, че всеки опит за анексия или за разширяване на израелските селища нарушава международните закони“, допълни той. "Разширяването на военната операция само ще застраши живота на всички цивилни в Газа, в това число и на оставащите заложници“, добави Жбогар.

Израелският кабинет по сигурността, председателстван от премиера Бенямин Нетаняху, реши в петък, че военните трябва да превземат град Газа, вероятно с цел поемане на контрол върху цялата ивица Газа, отбелязва ДПА.

По време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на този въпрос, САЩ застанаха на страна на Израел. Американският посланик в ООН Дороти Ший заяви, че заседанието погрешно се използва за повод да се обвинява Израел в "геноцид". Американската представителка определи тези обвинения към Израел като политически мотивирани и категорично неверни и каза, че става дума за пропагандна кампания на „Хамас“.

10.08.2025 22:37

Нетяняху говори с Тръмп относно новите израелски планове за Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъди по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп новите израелски планове за офанзива в Газа, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от канцеларията на Нетаняху. "Двамата обсъдиха плановете на Израел за
10.08.2025 17:33

Нетаняху заяви, че Израел няма друг избор, освен да „довърши работата” срещу „Хамас“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел няма друг избор, освен да „довърши работата” и да победи „Хамас“, предвид отказа на палестинската групировка да сложи оръжие, предадоха световните агенции.

