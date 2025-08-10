Подробно търсене

"Бяхме наясно, че ще бъде труден мач", призна старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев

Димитър Петков
"Бяхме наясно, че ще бъде труден мач", призна старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев
"Бяхме наясно, че ще бъде труден мач", призна старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев
Станислав Генчев. Снимка: Никола Узунов, БТА
Пловдив,  
10.08.2025 23:44
 (БТА)

Старши треньорът на Локомотив (София) не скри задоволството си след победата с 1:0 при гостуването на Ботев (Пловдив) в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Столичните "железничарите" са без загуба от началото на сезона и вече делят третата позиция в класирането с отбора на Черно море. 

"Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания. Атмосферата е доста враждебна към всеки един отбор. Освен това, Ботев (Пловдив) имат много добър треньор с много добри изпълнители. Бяхме наясно, че ще бъде труден мач. Трябваше всеки един да даде максимума от възможностите си и най-вече да играе за отбора, а не да търси лична изява. Момчетата се постараха на максимум. Допуснахме и доста грешки. Най-хубаво е, че победата бе постигната с голяма борбеност и себераздаване. Трите точки са напълно заслужени с оглед на показаното на терена", заяви след мача Генчев. 

"Отборната игра е над всичко. Искам да се защитаваме с единадесет футболисти и с единадесет да атакуваме. Не може да разчитаме само на двама или трима атакуващи футболисти и защитата да държи вратата ни суха. Справяме се с липсите с ротация. Затова сме взели толкова играчи - да имаме на всяка позиция равностойни смени и да не се усети липсата на нито един състезател", допълни старши треньорът на "железничарите".

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:51 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация