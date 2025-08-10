Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев (Пловдив) в Първа лига

Първенство на България по футбол, среща от четвъртия кръг на футболната Първа лига:

Ботев (Пловдив) – Локомотив (София) 0:1 (0:1)

голмайстор: 0:1 Ерол Дост 29

стадион: „Христо Ботев“, Пловдив

главен съдия: Георги Гинчев, гр. Велико Търново

жълти картони: Ивайло Видев, Димитър Митков, Самуил Цонов (Ботев Пловдив); Анте Аралица, Реян Даскалов, Кауе Карузо, Луан, Райън Бидунга, Мартин Величков (Локомотив София)

- Състав на Ботев (Пловдив): Даниел Наумов, Габриел Нога (46 – Енок Куатенг), Никола Солдо, Ивайло Видев (57 – Таилсон), Константинос Балоянис, Емануел Оджо, Енрике Жоку (46 – Емил Мартинов), Николай Минков, Никола Илиев (73- Самуил Цонов), Тодор Неделев, Димитър Митков (57 – Стивън Петков)

- Състав на Локомотив (София): Мартин Величков, Джунейт Али (46 – Митко Митков), Реян Даскалов, Садио Дембеле, Райън Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Красимир Станоев, Ерол Дост, Луан Бой (65 – Диего Рапосо), Анте Аралица (73 – Кауе Карузо), Спас Делев (89 - Кристиан Чачев)

Локомотив (София) записа втора поредна победа във футболната Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при гостуването си на Ботев (Пловдив) в двубой от четвъртия кръг на шампионата. Единственото попадение в срещата реализира Ерол Дост в 29-ата минута след асистенция на Спас Делев.

Така играчите на Станислав Генчев продължават без поражение от началото на сезона и вече с 8 точки в актива си делят третата позиция в класирането с тима на Черно море. Ботев пък регистрира трета поредна загуба и остава без успех със само точка на своята сметка.

Още преди да изтече и минута от началото на срещата Луан пробва силен удар от воле, преминал покрай вратата на Даниел Наумов. В 13-ата минута Райън Бидунга също не бе точен с глава след центриране от корнер.

„Канарчетата“ отговориха в 20-ата минута, когато след меко подаване отляво топката се озова в Николай Минков, но завършващият му изстрел с левия крак премина встрани от целта. Минута по-късно Тодор Неделев отправи коварен шут от близо 30 метра, с който обаче Мартин Величков съумя да се справи.

В 26-ата минута на другата врата Даниел Наумов също бе на мястото си при акробатично изпълнение на Анте Аралица след подаване на Луан. Три минути по-късно столичните „железничари“ поведоха в резултата. Ерол Дост се разписа с глава след прецизно центриране на Спас Делев от десния фланг – 0:1. При този резултат дойде и почивката.

Четири минути след началото на втората част гостите от столицата бяха много близо до втори гол. Влезлият като резерва на полувремето Митко Митков отправи топовен изстрел от място от над 30 метра, който обаче се отби в напречната греда на Даниел Наумов.

В 52-ата минута Константинос Балоянис се озова на добра позиция след подаване на Никола Илиев, но Мартин Величков бързо скъси дистанция и отрази удара на левия краен бранител на „жълто-черните“.

Седем минути по-късно бърза контраатака на Локомотив (София) завърши с точен удар на Спас Делев, който обаче бе спасен с вещина от Наумов. Малко след това и стражът на гостите показа своята класа, за да не позволи на Стивън Петков да го преодолее с глава.

В 76-ата минута Тодор Неделев стреля от дистанция, но малко над напречната греда. Малко след това пък Енок Куатенг също не успя да намери очертанията на вратата при центриране от корнер на капитана на „жълто-черните“.

До края футболистите на Николай Киров установиха контрол върху събитията на терена в търсене на изравнително попадение, но не намериха път към вратата на Мартин Величков и "железничарите" се поздравиха с успех.