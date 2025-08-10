Локомотив (София) постигна минимална победа срещу Ботев при гостуването си в Пловдив

Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг в Първа лига:

Левски - Спартак (Варна) - 2:1 (2:0) голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 2:0 Борислав Рупанов 45, 2:1 Даниел Иванов 86 Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Ерол Дост 29 В понеделник от 19:00 часа: Септември - Берое От 21:15 часа: Арда - Локомотив (Пловдив) от събота: ЦСКА - Черно море - 0:0 Славия - Лудогорец - 0:3 (0:1) голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 43, 0:2 Ерик Биле 55, 0:3 Петър Станич 83 от петък: Монтана - Ботев (Враца) - 0:0 * пропусната дузпа: Антоан Стоянов (Ботев Враца) - 18' Добруджа - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Емил Ценов 25, 1:1 Антон Иванов 75, 2:1 Ивайло Михайлов 89 временно класиране: 1. Лудогорец 4 4 0 0 11:1 12 точки 2. Левски 4 4 0 0 11:2 12 3. Черно море 4 2 2 0 7:2 8 4. Локомотив София 4 2 2 0 6:2 8 5. ЦСКА 1948 4 2 1 1 5:4 7 6. Локомотив Пловдив 3 2 1 0 3:1 7 7. Добруджа 4 2 0 2 5:5 6 8. Арда Кърджали 3 1 1 1 6:2 4 9. Спартак Варна 4 0 3 1 3:4 3 Ботев Враца 4 0 3 1 3:4 3 11. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3 12. Берое 3 0 2 1 1:5 2 13. Монтана 4 0 2 2 1:9 2 14. Славия 4 0 1 3 3:10 1 15. Ботев Пловдив 4 0 1 3 2:9 1 16. Септември София 3 0 0 3 2:9 0