Локомотив (София) постигна минимална победа срещу Ботев при гостуването си в Пловдив

Христо Бонински
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков
Пловдив,  
10.08.2025 23:11
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг в Първа лига:

Левски - Спартак (Варна) - 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 2:0 Борислав Рупанов 45, 2:1 Даниел Иванов 86

Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Ерол Дост 29

В понеделник от 19:00 часа:
Септември - Берое

От 21:15 часа:
Арда - Локомотив (Пловдив)

от събота:
ЦСКА - Черно море - 0:0

Славия - Лудогорец - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 43, 0:2 Ерик Биле 55, 0:3 Петър Станич 83

от петък:
Монтана - Ботев (Враца)  - 0:0
* пропусната дузпа: Антоан Стоянов (Ботев Враца) - 18'

Добруджа - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Емил Ценов 25, 1:1 Антон Иванов 75, 2:1 Ивайло Михайлов 89

временно класиране:
 1. Лудогорец           4   4  0  0 11:1 12 точки
 2. Левски              4   4  0  0 11:2 12  
 3. Черно море          4   2  2  0  7:2  8
 4. Локомотив София     4   2  2  0  6:2  8 
 5. ЦСКА 1948           4   2  1  1  5:4  7
 6. Локомотив Пловдив   3   2  1  0  3:1  7
 7. Добруджа            4   2  0  2  5:5  6  
 8. Арда Кърджали       3   1  1  1  6:2  4
 9. Спартак Варна       4   0  3  1  3:4  3 
    Ботев Враца         4   0  3  1  3:4  3
11. ЦСКА                4   0  3  1  2:3  3 
12. Берое               3   0  2  1  1:5  2
13. Монтана             4   0  2  2  1:9  2
14. Славия              4   0  1  3  3:10 1 
15. Ботев Пловдив       4   0  1  3  2:9  1
16. Септември София     3   0  0  3  2:9  0

Локомотив (София) записа втора поредна победа във футболната Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при гостуването си на Ботев (Пловдив) в двубой от четвъртия кръг на шампионата. Единственото попадение в срещата реализира Ерол Дост в 29-ата минута след асистенция на Спас Делев.

