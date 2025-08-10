Следващата година „Банско джаз фестивал“ ще е от 31 юли до 9 август, обяви кметът на Банско Стойчо Баненски на финала на тазгодишния джаз фестивал

На финала на десетте дни, в които се проведе тазгодишното издание на „Банско джаз фестивал“, кметът на Банско Стойчо Баненски обяви 28-ия джаз фестивал за успешно проведен и обяви датите, в които ще се проведе 29-ото издание на „Банско джаз фестивал“ през 2026 г. – от 31 юли до 9 август.

Официалния финал на фестивала поставиха тази вечер министърът на културата Мариан Бачев и кметът на Банско Стойчо Баненски.

В словото си Баненски благодари на министъра на културата за подкрепата, благодарение на която фестивалът изглежда „така мащабен и специален“.

„Десет дни музика, емоция, усмивки и танци по улиците на Банско благодарение на Вас, нашата специална публика“, каза още в словото си кметът на планинския град, като допълни, че публиката е сърцето на фестивала, без чиято енергия, топлина и присъствие сцените биха били просто платформи. „Вие им вдъхвате живот“, допълни Баненски.

Кметът на Банско отправи благодарност и към председателя на Асоциация „Фестивалите в България“ Илияна Щерева за положения труд при организиране на фестивалната програма и визионерството, което влага в това.

В словото си Баненски благодари на доброволците, служители на общинската администрация, артистите, избрали да свирят на сцената в Банско, на местния бизнес и на жителите на планинския град.

Музиката е за миг, посочи Баненски и допълни, че след нея остава усещането къде сме били, на кое място, и именно това усещане остава в спомените. „Това усещане и този спомен ще се връща отново и отново и Вие ще искате да дойдете отново и отново, а ние ще Ви чакаме с отворени сърца“, каза още Баненски.

28-ото издание на „Банско джаз фестивал“ продължи 10 дни, а организаторите посочиха, че това е най-мащабното издание на фестивала от неговото създаване. В рамките на фестивала бяха организирани младежки сцени, световна сцена, джаз точки, а всяка вечер на голямата сцена излизаха изпълнители и музиканти от България и от света.

В рамките на фестивала беше организирана и Академия за млади таланти, която от тази година носи името на Милчо Левиев. Съпътстващата програма на фестивала включваше две фотографски изложби и изложба с картини на Васил Василев – Зуека, срещи с български автори и творци.

По време на фестивала от заместник – директора на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Йоана Драгнева бяха връчени плакети за принос в популяризирането и разпространението на българската музика и култура зад граница на музикантите Христо Вичев, Кристиан Александров и Петър Славов, всеки от които беше част от 28-ото издание на „Банско джаз фестивал“.

"Банско джаз фестивал“ се организира от Община Банско и Асоциация „Фестивалите в България“, с подкрепата на Министерството на културата и Министерството на туризма.

Българска телеграфна агенция е медиен партньор на форума.