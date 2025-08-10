Джазът е изкуство, което носи в себе си магията на импровизацията и свободата, каза Мариан Бачев на финала на „Банско джаз фестивал“

Министерство на културата и екипът, с който работя, винаги е подкрепял „Банско джаз фестивал“ и ще продължи да го подкрепя и занапред, защото джазът е онова изкуство, което носи в себе си магията на импровизацията и на свободата, каза на финала на 28-ото издание на „Банско джаз фестивал“ министърът на културата Мариан Бачев.

От голямата сцена на фестивала на централния площад в Банско Бачев каза още, че в последната, десета вечер на фестивала, не поставяме точка, а удивителна с многоточие, защото традицията на „Банско джаз фест“ ще продължи.

В полите на Пирин планина, на едно от най-хубавите места в България, човек се чувства свободен да се наслади на хубава музика, на хубав джаз, посочи министърът на културата и допълни, че джазът не трябва да се обяснява, той трябва да се изживее и слагайки удивителен знак днес, да можем да носим тази музика в очакване на следващото издание.

Мариан Бачев посочи още, че хората са единствените същества, които могат да се насладят на изкуството. Министърът допълни, че като артист добре разбира „тези малки искри на импровизациите в джаза, които зареждат цялата публика“.

Бачев благодари на кмета на Банско Стойчо Баненски и на председателя на Асоциация „Фестивалите в България“ Илияна Щерева, която определи като „сърцето на този фестивал“ за организацията на десетдневното музикално събитие.

"Банско джаз фестивал“ закрива своето 28-о издание с концерти на Камелия Тодорова и Джери Бергонци & Джордж Гарзон квинтет, с участието на Луис Пердомо (пиано), Бен Перовски (барабани) и Петър Славов (контрабас).

Организатори на фестивала са Община Банско и Асоциация „Фестивалите в България“, с подкрепата на Министерството на културата и Министерството на туризма.

Българска телеграфна агенция е медиен партньор на форума.