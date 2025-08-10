Милиардерът Бил Акман предложи сливането на двете кредитни институции "Фани Мей" и "Фреди Мак"

Милиардерът и инвеститор Бил Акман предложи в публикация в социалната мрежа "Екс" (X) сливане на двете институции "Фани Мей" (Fannie Mae) и "Фреди Мак" (Freddie Mac). Според него подобна стъпка би допринесла за намаляване на лихвите по ипотеките и би създала значителни оперативни и пазарни ползи, предаде Ройтерс.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп планира да продаде чрез борсата дял в двете дружества, които бяха спасени от правителството в САЩ по време на финансовата криза (2008-2009 г.) по-късно тази година, съобщи пред Ройтерс високопоставен правителствен източник, потвърждавайки информация на в. "Уолстрийт джърнъл". Очаква се съвкупната им пазарна стойност да достигне близо 500 милиарда долара.

Акман, който повече от десетилетие притежава дялове в двете компании, изтъква, че сливането би намалило разходите и рисковете по правителствения надзор, тъй като само една институция ще трябва да бъде наблюдавана от Федералната агенция за жилищно финансиране.

"Фани Мей" и "Фреди Мак" са създадени от Конгреса на САЩ с цел подпомагане на жилищния пазар чрез осигуряване на достъпно ипотечно финансиране