Трима души бяха арестувани след изкачването на Айфеловата кула, от която са искали да скочат с парашут

Симеон Томов
Фонтани на площад "Трокадеро" край Айфеловата кула в Париж (02.07.2025 г.). Снимка: АП/ Christophe Ena
Париж ,  
10.08.2025 22:30
 (БТА)

Трима души са задържани за катерене по Айфеловата кула в Париж, без да имат разрешение за това, след като един от тях е изпълнил скок с парашут от известната забележителност, предаде ДПА. 

Според полицейски източници и тримата са били арестувани вчера, след като представител на компанията, която управлява Айфеловата кула, е подал сигнал в полицията. 

Айфеловата кула е една от най-популярните туристически атракции във Франция. Около 6 милиона души годишно посещават забележителността в центъра на френската столица. Разположена недалеч от река Сена, Айфеловата кула, която е на повече от 130 години, е построена за Световното изложение в Париж и е завършена през 1889 г. 

Скокът с парашут от фиксирани обекти (известен като бейсджъмпинг - бел. ред.) е екстремен спорт, при който се скача от високи неподвижни обекти най-често с парашут. 

 

