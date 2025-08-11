На първата годишнина от свалянето на Шейх Хасина временното правителство на Бангладеш обяви избори през февруари догодина

На 5 август Бангладеш отбеляза първата годишна от свалянето от власт на дългогодишната премиерка Шейх Хасина. Шейх Хасина управлява Бангладеш от 2009 до 2024 година.

На годишнината временният премиер Мохамед Юнус обяви, че през февруари догодина ще бъдат произведени парламентарни избори, се казва в материал на агенция Франс прес. „От името на временното правителство ще пиша на председателя на Избирателната комисия, за да поискам избори да бъдат организирани преди месец Рамазан, през февруари 2026 г.“, каза временният премиер по време на своя публична изява по повод годишнината.

След свалянето на Шейх Хасина в Бангладеш цари атмосфера на напрежение. По-рано 85-годишният Юнус, който е лауреат на Нобеловата награда за мир, беше обещал избори да бъдат произведени през април следващата година, веднага щом бъдат прокарани реформи от ключово значение за засилването на демокрацията.

През юни ръководителят на временното правителство заяви, че няма амбиции да остава на власт след изборите. Във вторник Юнус призова за реформи в Бангладеш, като в същото време предупреди, че трябва да се внимава с тези, които искат да унищожат постигнатия напредък.

Франс прес обръща внимание на думите на Юнус, че на годишнината Бангладеш чества „незабравима страница от историята на Бангладеш“ и че е изминала една година, откакто „нашата обична нация се освободи от продължилото с години фашистко управление“.

Във вторник хиляди тържествуващи бангладешци се събраха в Дака, за да отбележат годишнината от масовите протести, които свалиха от власт Шейх Хасина, се казва в материал на Ройтерс.

Множество хора, развяващи знамена, носещи плакати и скандиращи лозунги, се събраха близо до сградата на парламента, като сред тях имаше и ранени по време на миналогодишните протести.

В бангладешката столица бяха проведени митинги, концерти и молитвени събрани по повод годишнината.

В кулминация на тържествата се превърна изчитането от Мохамед Юнус на т.нар. Юлска декларация – документ, чийто привърженици го разглеждат като основата за институционалните реформи в Бангладеш. Критиците обаче казват, че декларацията има по-скоро символичен характер, с оглед на липсата на юридическа рамка и парламентарен консенсус.

Във връзка с произвеждането на изборите, бангладешки политически партии бяха призовали изборите да бъдат произведени преди края на тази година, за да не се стига до политически вакуум.

Мохамед Юнус обеща, че изборите догодина ще протекат мирно и че ще бъдат честни и прозрачни.

Дейността на Народната лига на Шейх Хасина все още е забранена, въпреки че мнозина смятат, че трябва да ѝ бъде разрешено да се яви на изборите. Лидерите на политическата партия са преследвани заради предполагаеми нарушения на човешките права по време на миналогодишните протести.

Временният премиер Юнус изтъкна, че делата срещу отговорните за „юлските убийства“ протичат бързо.

„На този ден през 2024 година тиранката Шейх Хасина напусна страната“, заяви пред Ройтерс един от събралите се да отбележат годишнината, на име Ахмед ул Хасан, който миналата година се е включил в демонстрациите, довели до падането от власт на премиерката.

При свалянето си от власт Шейх Хасина избяга в Индия.

Отбелязването на годишнината мина със засилено полицейско присъствие в столицата Дака. Бронирани превозни средства на силите за сигурност патрулираха с готовност да предотвратят евентуални опити на Народната лига да смути тържествата.

„Нека тази годишнина не бъде ден, в който да гледаме назад в миналото, а да послужи като призив за по-светло бъдеще“, се казва в отворено писмо на Шейх Хасина до народа на Бангладеш. Бившата лидерка изтъкна, че не е подавала оставка като премиер.

„Бангладеш и преди е преодолявал трудности, отново ще се изправим, ще бъдем по-силни, по-обединени и с по-голяма решителност ще изградим демокрация, която наистина да служи на хората“, заяви още свалената премиерка.

„Саможертвата на хиляди хора ни даде рядката възможност да проведем национална реформа, която трябва да защитаваме на всяка цена“, се казва в отворено писмо на Мохамед Юнус, написано по случай годишнината.

Дългото управление на Шейх Хасина бе белязано от множество нарушения на човешките права – особено от произволни арести и извънсъдебни екзекуции на нейни политически противници, отбелязва АФП.

„Надявам се, че Бангладеш никога няма да стане отново страна, в която властва тирания“, каза пред Франс прес 47-годишният преподавател в ислямско училище Кази Солайман.