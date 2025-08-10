За 28-и път проф. Стефка Оникян посрещна рождения си ден на сцената на „Банско джаз фестивал“ сред публика и свои ученици. Изненадата за българската поп и джаз певица и преподавател Стефка Оникян беше подготвена на „световната сцена“ на фестивала, където деца от вокална група „Даймънд войсес“ изпълниха песен, с която през 1974 г. Стефка Оникян и Мими Иванова, заедно с група „Стакато“, печелят трета награда от фестивала „Златният Орфей“.

Кметът на Банско Стойчо Баненски връчи на проф. Оникян благодарствено писмо за участието ѝ като ментор в обучителния модул „Децата в джаза“. На финала на фестивала Баненски посочи, че в Банско се пазят традициите, а една от тях повелява рожденият ден на Стефка Оникян да бъде празнуван в Банско. Той отправи благодарност към нея за безусловната подкрепа при организацията на фестивала и всеотдайната работа с младите таланти.

Това е 28-и фестивал, на който присъствам и организаторите винаги ме обгръщат с внимание, много е мило, каза за БТА проф. Оникян. За рождения си ден си пожелава здраве за нея и за близките ѝ.

За работата си с млади хора проф. Оникян каза, че обича всички свои възпитаници. През годините тя е работила не само със студенти, но и с деца от петгодишна възраст, с деца в неравностойно положение и от уязвими групи. Разказа още, че се радва, когато стават музиканти и успяват да се реализират и следи внимателно развитието им.

За публиката на „Банско джаз фестивал“ Стефка Оникян бе подготвила Ain't Misbehavin' на Fats Waller.

На световната сцена на „Банско джаз фестивал“ тази вечер излязоха още Любо Денев, Мими Николова, както и редица млади таланти, които бяха част от различни сцени на фестивала в Банско.