Подробно търсене

Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа до ловешкото с. Малиново

Кореспондент на БТА в Троян Преслава Иванова
Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа до ловешкото с. Малиново
Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа до ловешкото с. Малиново
Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варнав посока Варна заради катастрофа. Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов/ БТА (архив)
Троян,  
10.08.2025 20:06
 (БТА)

Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

В 18:05 часа е постъпил сигнал за пътен инцидент на главния път София – Варна, в района на ловешкото с. Малиново, на около 2 км от бензиностанция, намираща се в посока Варна. 

Катастрофирали са два насрещнодвижещи се леки автомобила. Пострадала е 34-годишната жена, шофирала единия автомобил. Жената е откарана в болница, като към момента няма данни за състоянието ѝ, посочиха от областната полиция. 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:47 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация