Джери Бергонци и Джордж Гарзоун са музиканти, които карат веднага да почувстваш, че пред теб става нещо специално, каза Петър Славов в Банско

Всеки инструменталист има технически аспект, който при Джери Бергонци и Джордж Гарзоун е страхотен, но има и духовен аспект и там вече е интересното при тях. Те имат качество, което не всеки има, дори и сред големите музиканти, дори да не знаеш нищо за джаз, веднага чувстваш, че нещо специално става пред теб. Това каза известният български музикант Петър Славов на пресконференция в Банско. Тази вечер Джери Бергонци & Джордж Гарзон квинтет излиза на сцената с музикантите Луис Пердомо (пиано), Бен Перовски (барабани) и Петър Славов (контрабас), за да поставят финал на 28-ото издание на „Банско джаз фестивал“.

На пресконференцията, на която присъстваха всички музиканти, които тази вечер ще свирят на фестивала в Банско, Джери Бергонци и Джордж Гарзоун показаха чувство за хумор и че се забавляват с това, което правят. И двамата са от Бостън, но пътищата им се пресичат, когато са на около 20 години.

Проектът, който пристига в Банско за заключителната вечер на фестивала, е създаден в началото на 2020 г., но поради пандемията от Ковид-19, концертите им заедно в тази конфигурация са малко, разказа Петър Славов. Той допълни, че за него е била добра идея да се съберат и да свирят на фестивала в Банско.

По време на пресконференцията музикантите разказаха как и къде пътищата им са се пресекли и са започнали да свирят заедно. Петър Славов и Бен Перовски са учили в Бъркли, където техен преподавател в бил Гарзоун. Перовски разказа и интересна история за методите на преподаване на Джордж Гарзоун – да гаси лампите, когато ансамбълът от студенти, създаден в университета, трябва да свири, особено соло или импровизации.

Усещах, че се притесняват кой какво ще помисли, как изглеждат, как свирят и осъзнах, че когато изгася лампите, те се чувстват по-комфортно и наистина, не бях ги чувал да свирят по-добре, допълни Гарзоун.

Всъщност, един от музикантите, които е свирил в ансамбъла в Бъркли, е бил именно Петър Славов.

Петър беше мой ученик в Бъркли, беше прекрасен ученик и когато се премести в Ню Йорк започнахме да свирим заедно. Преди да стане звезда осъзнах, че е бъдеща звезда, посочи Гарзоун.

Пианистът в квинтета Луис Пердомо от Венецуела разказа, че познава Джери Бергонци и Джордж Гарзоун, а още докато е живял в родината си, е бил техен голям почитател. Разказа и за емоцията, когато е започнал да свири с тях – със своите кумири.

Концертът на Джери Бергонци и Джордж Гарзоун е от 22:00 часа на голямата сцена на „Банско джаз фестивал“. От 20:30 часа във финалната вечер на фестивала започва концерт на Камелия Тодорова, която излиза на сцената с Калин Жечев (пиано), Даниеле Феббо (контрабас) и Атанас Попов (барабани).