Посланикът на Дания ще открие в Свети Влас барелеф на Ханс Кристиан Андерсен

Барелеф на Ханс Кристиан Андерсен ще бъде открит на Алеята на народите в Свети Влас, каза за БТА кметът на града Иван Николов. Събитието ще е на 12 август и се организира от Посолството на Кралство Дания в София и фондация "Българска памет – братя Диневи".

Монументът на датския писател ще бъде открит от посланика на Дания Флеминг Стендер и от съпредседателите на фондацията Динко и Йордан Диневи. Автор на барелефа е скулпторът Петко Йорданов.

След церемонията ще бъде представена книгата "Антология на датската поезия", издадена от Университетското издателство към Софийския университет "Св. Климент Охридски" по инициатива и със съдействието на датското посолство. Актрисата Мария Маркова ще чете стихове на Андерсен пред деца. В представянето ще участва и д-р Надежда Михайлова, доктор по история на скандинавските езици и директор на Център "Андерсен" към Софийския университет.

Барелефът на Ханс Кристиан Андерсен е поставен от фондация "Българска памет – братя Диневи" в създадената от нея Алея на народите. В нея вече са поставени паметни знаци на Васил Левски, Христо Ботев, унгарския поет Шандор Петьофи, руския адмирал Фьодор Ошаков, английския адмирал Хорацио Нелсън, френския маршал Филип дьо Клерк, американския журналист Джанюариъс Макгахън, италианския обединител Джузепе Гарибалди, полския поет Адам Мицкевич, Фридрих Шилер, грузинския княз Алексей Церетели, японския самурай Сейго Ямадзава, сражавал се за освобождението на България, и румънския поет Михай Еминеску.

Даниела Динева, заместник-директор на фондацията, отбеляза, че монументът е израз на уважение към личността и творчеството на Андерсен, който по време на европейското си пътешествие през 1841 г. посещава България и посвещава на страната един от своите вдъхновени пътеписи.

Фондация "Българска памет – братя Диневи" развива активна културна дейност повече от 30 години. Освен Алеята на народите, организацията е създала Алеята на олимпийската слава с барелефи на всички български златни олимпийци, най-големия паметник на хан Тервел в България, монумент на 28-ия президент на САЩ Удроу Уилсън – наричан "Спасителят на България", църквата "Свети Власий" и "Пътека на вярата", на която са изградени повече от 40 параклиса от местния свещеник отец Петър Цанков.

Курортът Свети Влас се утвърждава като център на културно-историческия туризъм, значителна част от който се развива благодарение на инициативите на фондацията.