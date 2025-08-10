Пожарът в столичния кв. "Христо Ботев" е овладян, съобщиха от пожарната

site.btaПожарът в столичния кв. "Христо Ботев" е овладян, съобщиха от пожарната
Пожарът в кв. "Христо Ботев" вече е овладян, съобщиха за БТА от пожарната.
Горяха сухи треви и храсти, както и стари автомобилни гуми. Сигналът е подаден в 15:05 ч., на място са отишли седем противопожарни автомобила с 21 служители.
Репортер на БТА видя, че пламъци около 19:00 ч. отново обхванаха сухи треви и храсти откъм ул. "Източна тангента" в близост до летище "Васил Левски". Екипи на пожарната реагираха веднага и загасиха за втори път огъня.
Няма опасност за къщите наоколо, огнеборците следят ситуацията.
/МК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина