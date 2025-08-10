Подробно търсене

Пожарът в столичния кв. "Христо Ботев" е овладян, съобщиха от пожарната

София Господинова
София,  
10.08.2025 19:32
 (БТА)

Пожарът в кв. "Христо Ботев" вече е овладян, съобщиха за БТА от пожарната.

Горяха сухи треви и храсти, както и стари автомобилни гуми. Сигналът е подаден в 15:05 ч., на място са отишли седем противопожарни автомобила с 21 служители.

Репортер на БТА видя, че пламъци около 19:00 ч. отново обхванаха сухи треви и храсти откъм ул. "Източна тангента" в близост до летище "Васил Левски". Екипи на пожарната реагираха веднага и загасиха за втори път огъня.

Няма опасност за къщите наоколо, огнеборците следят ситуацията.

/МК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:45 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация