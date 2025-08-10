"Точките от мача със Спартак са за нас, вече мислим за гостуването на Сабах", обяви новото попълнение на Левски Мазир Сула

Мазир Сула започна за първи път като титуляр след пристигането си в Левски и се представи силно, след като изработи и двете попадения за своя тим при успеха с 2:1 над Спартак (Варна) в 4-ия кръг на Първа лига.

"Беше труден двубой. Времето беше много горещо и това направи срещата още по-трудна. Но пък успяхме да добавим три точки и това е най-важното в крайна сметка и сме щастливи", започна Сула.

"Наистина не можем да разберем и не можем да отговорим точно, защото Левски вкара само два гола при над 20 удара към вратата на Спартак. Но в крайна сметка трите точки за нас са най-важното. Оттук нататък фокусът ни е върху мача със Сабах в четвъртък. Ще се борим в Азербайджан, ще направим всичко, което е необходимо. Ще се борим за феновете, за България. Искам да се справим добре и да продържим напред, обясни Сула. Първата среща в четвъртък на стадион "Георги Аспарухов" беше спечелена от "сините" с 1:0, дело на Борислав Рупанов. Реваншът в третия кръг от турнира на УЕФА Лига на Конференциите ще започне от 19:00 часа, а крайният победител отива в плейофния рунд, откъдето ще станат ясни и участниците в груповата фаза.

"Много е приятно как ме приеха фентовете. Щастлив съм да съм тук. Обичта на феновете се усеща и е много хубаво усещането. Не мога обаче да сравнявам Левски и Черно море, защото имах много хубави моменти във Варна. Сега обаче се чувствам много добре тук", отговори плеймейкърът на въпрос как би сравнил Левски и Черно море (Варна), където играеше преди да подпише на стадион "Георги Аспарухов".