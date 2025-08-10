Левски надигра напълно Спартак (Варна), но стигна до трудна победа с голове на Марин Петков и Борислав Рупанов

Левски - Спартак (Варна) - 2:1 (2:0)

голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 2:0 Борислав Рупанов 45, 2:1 Даниел Иванов 86

София, стадион "Георги Аспарухов"

съдия - Васил Минев

асистенти - Тодор Вуков, Иван Иванов

жърти картони - Асен Митков (Левски), Деян Лозев, Даниел Иванов (Спартак)

състави:

Левски: Светослав Вуцов, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Вандерсон Цунами, Фабио Лима, Карлос Охене, Георги Костадинов (50 - Асен Митков), Мазир Сула (69 - Радослав Кирилов), Рилдо Фильо (59 - Евертон Бала), Марин Петков (81 - Майкон), Борислав Рупанов (81 - Патрик Мислович)

Спартак: Максим Ковальов, Матео Петрашило, Жак Пехливанов (46 - Даниел Иванов), Ангел Грънчов, Дамян Йорданов, Цветослав Маринов, Деян Лозев, Емил Янчев (72 - Саад Погачар), Бернардо Коуто, Шанде, Илкер Будинов (46- Колако Джонсън)

Левски победи Спартак (Варна) с 2:1 и постигна четвърта поредна победа в първенството. Така "сините" имат пълен актив заедно с Лудогорец, но вече изостават с един гол при головата разлика от шампиона.

Марин Петков откри резултата за Левски със странична ножица в самото начало, а Борислав Рупанов се разписа в самия край на първата част. В края на мача резервата на Спартак Даниел Иванов върна едно попадение с много хубав прехвърлящ удар.

Тимът на Веласкес имаше пълно превъзходство на терена, като отправи 21 шута към вратата на гостите, а вратарят им Максим Ковальов се превърна в големия герой за тима си.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес направи отново осем промени в сравнение с първия мач със Сабах, като сред титулярите попаднаха отново единствнето Светослав Вуцов, Кристиан Димитров и Марин Петков. В стартовия тим се върна Георги Костадинов след контузия, а за първи път от първата минута започна и последното попълнение Мазир Сула.

Още в третата минута Сула центрира от пряк свободен удар, като капитанът Вандерсон Цунами насочи с глава топката към вратата, но Максим Ковальов изби. След изпълнението на корнера Марин Петков със странична ножица вкара топката в мрежата за 1:0.

Още в следващата минута Борислав Рупанов имаше възможност да удвои аванса, но шутът му след подаване на Костадинов мина над напречната греда.

В 16-ата минута Борислав Рупанов изведе с едно докосване Рилдо Фильо сам срещу вратаря на гостите, като ударът на бразилеца с левия крак бе избит с крак от вратаря Ковальов.

Няколко минута по-късно отново Рилдо стреля от границата на наказателното поле, а украинският вратар отново парира шута.

Спартак нанесе първия си удар към вратата на домакините в 29-ата минута чрез Шанде.

В 37-ата минута Оливер Камдем направи впечатляващ пробив през защитата на Спартак и стреля от малък удар, като бившият вратар на Пирин отново успя да извади топката в ъглов удар.

Пет минути преди почивката Бернардо Коуто от варненци бе оставен непокрит в наказателното поле, като техничният му удар от въздуха премина опасно покрай левия стълб на вратата на Вуцов.

Точно преди края на първата част Фабио Лима прехвърли играта отдясно към Сула, който веднага пусна остър пас към Борислав Рупанов и последният с техничен удар в долния ляв ъгъл през краката на защитник матира Ковальов за 2:0. Това е трети гол в трети пореден мач за юношата на "сините".

Тимът на Хулио Веласкес нанесе 13 удара към вратата на съперника, 9 от които бяха точни, а Максим Ковальов спаси 7.

В 52-рата минута Рилдо открадна топката от защитата на Спартак при изнасянето й, като стреля остро, вратарят Ковальов парира удара, а Рупанов и Сула си попречиха при добавката и топката мина покрай вратата.

Веднага след това Рупанов получи чудесна топка от Сула и стреля с левия крак, но Ковальов отново спаси.

В 67-ата минута Марин Петков се измъкна сам срещу вратата на гостите, но бе застигнат от Шанде и топката му бе отнета.

Последва пропуска на резервата Радослав Кирилов, който направи хубав пробив отляво.

Пет минути преди края на редовното време резервата на Спартак Даниел Иванов получи пас от Деян Лозев и с прехвърлящ удар с левия крак вкара много красив гол. Това бе и дебютен негов в елита.

В 94-ата минута на мача Асен Николов направи поредния пропуск пред вратата на "соколите".

Сега на Левски му предстои реваншът със Сабах в Лигата на конференциите, а след това ще гостува последователно на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) в Първа лига. Спартак има варненско дерби срещу Черно море след седмица.