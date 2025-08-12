Подробно търсене

Стивън Стоянчов подписа професионален договор с футболния Левски

Кремена Младенова
Стивън Стоянчов подписа професионален договор с футболния Левски
Стивън Стоянчов подписа професионален договор с футболния Левски
снимка: ПФК Левски
София,  
12.08.2025 12:18
 (БТА)

Юношата на ПФК Левски Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб. Контрактът е за срок от три години, съобщиха официално от лагера на "сините".

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия "Левски" от 2018 година. Записва 140 мача и вкарва 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години и за Купа БФС.

През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига, записвайки 31 мача, в които отбеляза 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за Левски II.

"ПФК Левски пожелава на Стивън Стоянчов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб", написаха още от Левски.

/КМ/

Свързани новини

11.08.2025 19:50

Феновете на Левски ще могат да купуват билети за мача срещу Сабах на място в Азербайджан

Привържениците на Левски могат да закупуват билети за реванша от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите срещу Сабах на място в Баку, съобщават "сините". Пропуските са с единична цена два маната (около два лева -
10.08.2025 21:06

Левски надигра напълно Спартак (Варна), но стигна до трудна победа с голове на Марин Петков и Борислав Рупанов

Левски - Спартак (Варна) - 2:1 (2:0)голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 2:0 Борислав Рупанов 45, 2:1 Даниел Иванов 86София, стадион "Георги Аспарухов"съдия - Васил Миневасистенти - Тодор Вуков, Иван Ивановжърти картони - Асен Митков (Левски), Деян
24.04.2025 18:40

Левски (Сф) и Лудогорец (Рз) постигнаха убедителни победи в първите полуфинални срещи за Купата на БФС при юношите (старша възраст)

Отборите на Левски (София) и Лудогорец (Разград) постигнаха убедителни победи в първите полуфинални срещи в турнира за Купата на БФС за юноши (старша възраст, родени през 2007-а година). Сините не срещнаха кой знае каква съпротива от Ботев (Пловдив)
18.01.2025 17:51

Левски допусна четири гола и от чешкия Баник, Мустафа Сангаре се отчете с два гола и асистенция

Левски допусна втора загуба в контролите си, като отстъпи пред чешкия Баник Острава с 3:4 в турския курорт Белек. Мустафа Сангаре вкара два гола за "сините" и направи асистенция за Фабио Лима. Само преди три дни Левски загуби от участника в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:34 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация