Подробно търсене

Спартак 1918 Варна и Черно море постигнаха споразумение за билетите за гостуващия тим при дербитата между двата отбора

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Спартак 1918 Варна и Черно море постигнаха споразумение за билетите за гостуващия тим при дербитата между двата отбора
Спартак 1918 Варна и Черно море постигнаха споразумение за билетите за гостуващия тим при дербитата между двата отбора
Снимка: Архив/БТА
Варна,  
15.08.2025 16:54
 (БТА)

Футболните клубове Спартак 1918 Варна и Черно море са постигнали споразумение за осигуряване на билети за „гостуващия“ тим в градските дербита. Това съобщават на официалните си страници във фейсбук от Черно море и от Спартак 1918 Варна

От клубовете уточняват, че за гостуващите фенове на стадион „Спартак“ ще бъдат отпуснати до 1500 билета, толкова се предвиждат и за привържениците на гостуващия тим на стадион „Тича“.

„Нека дербито между двата отбора, извоювало си през годините статута на един от най-значимите мачове в българския футбол, заради спортното съперничество в него, но и заради феърплея, да се превърне в празник за града ни!“, пише в публикацията на ръководството на ПФК Черно море.

„Да подарим на варненци един футболен спектакъл!“, завършва съобщението.

„Символично на празника на Варна, успяхме да разпишем документ за спогодба, която да има публична тежест и да достигне до всички вас, за да знаете в каква посока работим – с цел добро сътрудничество и положителна крачка за варненския футбол“, пишат колегите им от Спартак 1918 Варна.

Варненското дерби от 5-ия кръг на Първа лига е утре от 19:00 часа на стадион „Спартак“.

/КМ/

Свързани новини

10.08.2025 21:06

Левски надигра напълно Спартак (Варна), но стигна до трудна победа с голове на Марин Петков и Борислав Рупанов

Левски - Спартак (Варна) - 2:1 (2:0)голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 2:0 Борислав Рупанов 45, 2:1 Даниел Иванов 86София, стадион "Георги Аспарухов"съдия - Васил Миневасистенти - Тодор Вуков, Иван Ивановжърти картони - Асен Митков (Левски), Деян

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:11 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация