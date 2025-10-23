АА: Турска хуманитарна агенция дарява компютри за хора с увредено зрение в Уганда

Турската агенция за сътрудничество и координация (TIKA) дари днес напълно оборудвана компютърна зала за хора с увредено зрение на Националната асоциация на слепите на Уганда (UNAB), предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Лабораторията, оборудвана с периферни устройства, включително софтуер за хора с увредено зрение, има за цел да преодолее дигиталното изоставане на хората с увредено зрение.

Турският посланик в Уганда Фатих Ак каза, че дигиталната грамотност стимулира участието в съвременния пазар на труда и повишава пригодността за заетост.

„Компютърна лаборатория като тази, проектирана с периферни устройства, е повече от място за обучение; тя се превръща в катализатор за финансово овластяване и дългосрочна самодостатъчност“, каза той.

„Дигиталната грамотност е от съществено значение за икономическия растеж, защото подобрява производителността на труда, стимулира иновациите и осигурява по-широк достъп до пазара. Ценим партньорството си с правителството на Уганда, неговите институции и народ и оставаме ангажирани с изграждането на бъдеще на споделен растеж и възможности“, каза още турският посланик.

Според „Сайтсейвърс“ (Sightsavers), международна благотворителна организация, работеща за предотвратяване на предотвратима слепота, очният сектор остава критично пренебрегнат в националната здравна система на Уганда, тъй като очните заболявания не се считат за животозастрашаващи като маларията или СПИН. Повечето държавни болници не разполагат с необходимото оборудване и обучен персонал, за да предоставят ефективни услуги за грижа за очите.

Координаторът на Турската агенция за сътрудничество и координация за Уганда Мурат Четин каза, че дигиталната грамотност е базова за икономика, основана на знанието.

„За хората с увредено зрение достъпът до технологии вече не е лукс, а необходимост. Компютърна зала, оборудвана с екранни четци, брайлови дисплеи и достъпен софтуер, отваря вратите към дигиталната грамотност. Тя им дава възможност да се ориентират в онлайн света, да имат самостоятелен достъп до информация и да развиват умения, които са от съществено значение в днешната икономика, основана на знанието“, каза той.

„Овладяването на дигиталните инструменти отваря врати към смислена заетост за хора с увредено зрение. Когато предоставяме достъп до обучение по ИКТ, ние не просто преподаваме технически умения – ние отключваме пътища към разнообразни професии, от административна поддръжка и кодиране до започване на собствен бизнес“, добави той.

Националната асоциация на слепите на Уганда благодари на турското правителство за ангажимента за подобряване на социалното приобщаване на хората с увреждания.

Населението на Уганда е 45,9 милиона души, с приблизително 28 843 слепи хора, 329 489 души със слабо зрение и 6 314 души, които са едновременно слепи и глухи.

Според Министерството на здравеопазването на Уганда сред най-честите причини за слепота са катаракта, некоригирани рефракционни грешки и други състояния като диабетна ретинопатия, глаукома и травма.

(Това е новина от деня в Турция, избрана от Анадолската агенция (АА) за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Турция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)