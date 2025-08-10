Елфи поеха с велосипеди от германския град Санкт Николаус към финландското село на Дядо Коледа

Трима немски пощенски служители влязоха в ролята на елфи, като тръгнаха в събота на почти 3000-километрово пътешествие с велосипеди от град Санкт Николаус в Южна Германия до малкото градче Рованиеми във Финландия, където се намира селото на Дядо Коледа, съобщава ДПА.

Велосипедистите пътуват на север, за да занесат писма и коледни списъци с желания, адресирани до Дядо Коледа - от Санкт Николаус в германската провинция Саарланд до финландския зимен увеселителен парк, разположен на границата на Полярния кръг.

Самият свети Николаус (Свети Никола, първообраз на Дядо Коледа, бел. ред.) , облечен в дългия си лилав плащ и с голям златен жезъл, беше на разположение в събота, за да предаде писмата на тримата елфи. Пътуването ще отнеме около две седмици, като те ще преминат през Германия, Дания и Швеция по пътя си към Финландия, съобщи ДПА.

Групата е част от доброволците на Deutsche Post, които отговарят на писма от деца от цял свят – над 30 000 годишно, адресирани до пощенската служба на Дядо Коледа, която има собствен пощенски код.

Тази традиция датира от 1967 г., а всеки отговор носи специален пощенски печат.

Град Санкт Николаус е едно от седемте места в Германия, свързани с Коледа, и всички те получават писма, адресирани до Дядо Коледа или Свети Никола.