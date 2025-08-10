Българският филм „Денят, в който тя ще се роди“ бе включен в официалната селекция на Международния фестивал на късометражното кино в Корча

Българският филм „Денят, в който тя ще се роди“ е включен в официалната селекция на Международния фестивал на късометражното кино в Корча, Албания, съобщи сайтът на събитието.

„След часове гледане, дни на дискусии и месеци всеотдайна работа, моментът най-накрая настъпи – официалната селекция за 12-ото издание на KO:SH Film Fest 2025 е готова“, се казва в публикацията. „Всеки филм е избран след дълъг и страстен процес от нашия селекционен екип и представя силни гласове, свежи визии и уникални перспективи от цял свят“, се казва още в съобщението.

Международният фестивал в Корча ще се проведе от 9 до 13 септември 2025 г.

По думите на екипа, „темата на „Денят, в който тя ще се роди“ е брутална, защото е социална – посветена на хората, белязани от проклятието на деменцията, и сложните им отношения с близките. Но филмът е и за любовта, която ни спасява в бедствията на живота.“

Сценарият е дело на журналиста Емил Спахийски и румънския режисьор Богдан Мурешану, чийто последен филм „Новата година, която така и не дойде“ е селектиран в състезателната секция „Хоризонти“ на Международния филмов фестивал във Венеция. Оператор е Кирил Проданов („Клопка“), а продуцент – „Доли продъкшънс“.

В ролите участват Пламена Гетова („Авантаж“, „Нощем с белите коне“, „Войната на буквите“), Ириней Константинов („Триптих за Апостола“, „Петимата от „Моби Дик“), Юлиан Костов (Call of Duty, „Белият лотос“, „Сянка и кост“), Мирела Илиева от „Игри на волята“ и др.

Филмът е финансиран от Националния филмов център и е създаден по едноименния разказ на Йорданка Белева.