Имахме план, очаквах повече от нашия отбор, но Левски са много добри, заяви треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски
Старши треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски изрази недоволство от представянето на отбора си при гостуването на Левски, макар и да загубиха с минималното 1:2. Той отбеляза, че голяма част от футболистите му са много млади – на 21, на 22 и 24 години, и за тях гостуване на стадион Георги Аспарухов е трудно предизвикателство.
Също така Хаджиевски обясни, че са имали план за мача, който обаче не се е получил кой знае колко добре. Но пък похвали вратаря Максим Ковальов, който направи поредица от спасявания и спаси тима си от по-сериозно поражение.
"Очаквах по-добър мач от нашия отбор. Мислехме какво точно трябва да стане, но има много футболисти които за първи път играят срещу отбор като Левски. Не е достатъчно да да имаш желание, а да си готов и за изненадващи възможности, които се отворят в течение на срещата", започна опитният специалист от Република Северна Македония.
"Но полувремето направихме някои корекции, но истината е, че Левски имаше доста положения. Те бяха по-добри, в по-добра форма са и както казвате вие журналистите, това е най-добрият Левски от 15 години насам. Нашият вратар със сигурност спаси още 3-4 сигурни гола. Но това е и неговата задача. Имаме време да се оправим. Ние сме млад отбор, много млади футболисти на по 21-22, 24 години. Бъдеще имаме. Още един път честитя на Левски победата".
След това коментира и представянето на украинския страж Ковальов, който в някои моменти беше безгрешен. "За нас е много добре е да имаме такъв вратар, беше фактор. Добър сезон ще има, радвам се, че се върна при нас. Направи два много добри мача в София – с ЦСКА и Левски. А в такива срещи не е лесно за никого и той се справи".
Следващият мач за спартаклии, които все още нямат победа, е с градския съперник Черно море, който носи своя по-специален заряд. "Черно море!? Знам, че е най-големият противник на Спартак. Те са в добра форма, хвалят ги, играят добре и в Европа и е забележително. Но имаме 6 дни да се подготвим за този мач. Какво искам да променим ли? Искам да не пускаме гол в първите минути на мачовете, защото после това ни връща назад. Надявам се, че няма да се получи по същия начин и с Черно море", завърши Гьоко Хаджиевски.
