Непоклатимостта на вярата бе основна тема на неделните проповеди в страната

В деня, в който честваме паметта на свети архидякон Лаврентий, една от основните теми в неделните проповеди в страната бе неотстъпчивостта от вярата в Бога.

„Нека се обръщаме с вяра към Бога не само в трудни времена, а по всяко време. Нека пазим нашата вяра и нека четем Светото евангелие с доверие“ - това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на света литургия в столичния храм „Успение Богородично“ в кв. „Малашевци“.

„Човешкият живот често се оприличава на бурно море. Често можем да чуем този израз – бурното житейско море. Поради обратите, които настъпват в човешкия живот, спокойствието, мирът и благоденствието се редуват с трудни моменти в живота ни. Било неразбирателство с човеците, било болести, било природни катаклизми, заради които човешкият живот излиза от нормалния порядък и често, в такива моменти, човек вижда, че няма твърда основа, на която да стъпи", каза още патриарх Даниил.

Месецът е в десетия си ден и празнуваме паметта на светия архидякон Лаврентий, каза отец Ангел Вангелов в проповедта си в църквата „Свети Архангел Михаил“ в Благоевград, след като отслужи неделна литургия.

“Там, където присъства Бог, има тих мир и ред. Всеки в своя живот малко или много, отстъпвайки от вярата или проявявайки колебание в самата нея, може да потъне, да извърши едно или друго греховно действие и по този начин да се отдалечи от Бога”, каза Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който отслужи архиерейска света литургия в храм "Успение Богородично" в Каварна.

Душата ни може да е чиста и тялото ни да стане храм на Светия Дух, ако допуснем Христос в сърцата си. Когато Христос е цел на нашия живот, тогава няма да има нещо, което е невъзможно за нас. Това каза в проповедта си председателят на църковното настоятелство на катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ във Видин архимандрит Самуил.

„Когато носим вярата в себе си, ние я разгаряме с молитвата си, защото душата ни гори и жадува да е с Бог. Когато занемарим молитвата си, тогава и нашата вяра започва да потъва и да се разколебава, както вярата на светия апостол. Всеки от нас е имал такива моменти и сме усещали как постепенно сме се отдалечавали от Бог. Докато един ден не се ударим по главата и да си кажем „Неразумнико, лошо ли ти беше при Бога?“. Тогава пак се връщаме към вярата, към молитвата, към усърдието и подвизите, за да може душата да вкуси от онази Божествена благодат, която се изпраща на нас човеците тук на Земята“, каза Доростолският митрополит Яков.

„Много силно слово в Евангелието е словото за вярата - в него е показано, че вярата ни в Господ Иисус Христос трябва да е силна и истинска, да е непоклатима в сърцата ни", посочи отец Мирослав Костов в кюстендилския храм "Св. Димитър". „Когато имаме вяра, Господ ни помага и ние вървим напред“, допълни той.

„В бурното житейско море често пъти се усъмняваме в силата на Бога и се потопяваме в тези мътни води. Заради това първо търсете Царството Божие и всичко останало ще ви се предаде“, призова отец Милен от храм „Света Параскева“ в Плевен.

„Необходимо е да помним, че постоянството във вярата ражда търпение, а търпението ражда други добродетели, както казва и свети апостол Павел. Затова е необходимо да се подвизаваме и всеки един ден да правим своите малки стъпки към Бога, своята малка самодисциплина по отношение на живота ни с Бога, в любов към Него и ближния“. Това каза отец Войден Божков, архиерейски наместник на Троянската духовна околия в неделната си проповед пред миряните, събрали се в храма „Св. Параскева - Петка“ в Троян.

Да търсим Христос и в бурите, и в тишината на живота, призова отец Стоян от ямболския храм „Св. вмчк. Георги Победоносец“ на днешната служба в деветата неделя след Петдесетница.

/ХК