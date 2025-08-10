Когато имаме вяра, Господ ни помага и ние вървим напред, каза отец Мирослав Костов в кюстендилският храм "Св. Димитър"

В днешната девета неделя след Петдесетница отец Мирослав Костов припомни в църквата "Св. Димитър" в Кюстендил евангелието от Матей, в което е разказана историята за Петър, който ходи по водата.

Много силно слово в Евангелието е словото за вярата, каза отец Мирослав Костов. "В него е показано, че вярата ни в Господ Иисус Христос трябва да е силна и истинска, да е непоклатима в сърцата ни", посочи той.

"Тази история показва, че Бог е милостив, защото в момента, в който Петър извикал "Господи, спаси ме", не е бил изоставен. Това е пример и за нашия живот, ежедневието ни, нашето бурно море, за нашата съдба, защото когато имаме вяра, Господ ни помага и ние вървим напред, към Господа Иисуса Христа. Но ние имаме и шанса да се поправим, ако нашата вяра осквернее, ако се усъмним по някакъв начин. Човешкото същество е така устроено, че то се съмнява в едно или друго, дори понякога се съмняваме и в Божията любов", посочи отец Мирослав Костов.

Той разказа, че мнозина, които страдат днес, задават въпроса: Защо Бог ме наказва? "Бог наказва, защото обича", каза отецът. Той изтъкна, че и ние наказваме децата си, когато има опасност да тръгнат по лош път. "И ние сме като малки деца, които тръгват да се клатят наляво-надясно по житейския път, но Бог винаги бди над нас и ни вкарва в правия път. Тази вяра трябва да пазим сърцата си, а ако по някакъв начин тя намалее, да можем да извикаме: Господи, спаси нас. По този начин ние ще вървим към Христо и ще получаваме спасението", каза още отец Мирослав Костов.

Той добави, че постът е времето, в което ние трябва усилваме вярата си – да направим усилие във въздържанието си от храна, да направим усърдие да внимаваме в поведението си към нашите близки, да усилваме любовта си, да даваме повече време за молитва.