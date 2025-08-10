Да търсим Христос и в бурите, и в тишината на живота, призова отец Стоян от ямболския храм „Св. вмчк. Георги Победоносец“ на днешната литургия в деветата неделя след Петдесетница, когато православната църква почита паметта на свети архидякон Лаврентий.

В началото на проповедта си свещеникът припомни разказ от житието на монах Трофим – новомъченик от Оптинския манастир, който помогнал на младо момиче, попаднало в капана на наркоманията и желаещо да се самоубие, да намери физическо и духовно спасение и пътя към Господа.

Бурите в нашия живот са за духовна полза и спасение. Всички бури може да укроти единствено Христос, подчерта той. Отец Стоян призова за благодарност и в трудностите, и в благоденствието: „По-добре в скърби и сред бури, но с Господа, отколкото суетно щастливи и измамно спокойни, но без Христа.“

„Докато апостол Петър вървял по водата към Христа, с устремен към него поглед, всичко било добре и нямало опасност. А когато отвърнал взор от Господа, уплашен от големите вълни, започнал да потъва. Така е и в нашите житейски бури – отвърнем ли сърдечен взор от Христа, ние ще потънем в морето на скърбите, унинието, отчаянието. Гледаме ли само Него, няма да погинем“, каза още свещеникът.

Отец Стоян говори и за правилното разбиране на жертвоприношението (курбана) в православната традиция, подчертавайки, че Църквата е отредила сряда и петък за постни дни почти през цялата година. Той обясни защо не бива да се прави курбан от месо, а трябва да е рибен или постен на Голяма Богородица (15 август) идния петък. Той напомни, че Господ очаква не само материално приношение, а и духовно участие: „Жертвата, която Господ иска от нас, е да отделим от времето си и да присъстваме на литургиите.“

Свещеникът обърна внимание и на нуждата от смирение. „Когато смирим душите си, когато стъпчем егото си, животът ще тръгне по по-добър начин. Егото по-често трябва да го настъпваме, защото гордостта е един от много сериозните и големи грехове в православната вяра“, посочи още отец Стоян от храм „Св. вмчк. Георги Победоносец“ в Ямбол.