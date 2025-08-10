Отворен за движение е главният път София – Варна и в двете посоки, съобщиха от полицията

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Троян Преслава Иванова
Троян,  
10.08.2025 21:33
Отворен за движение е главният път София – Варна и в двете посоки, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

По-рано днес беше затворена едната лента в посока Варна заради катастрофа между два насрещнодвижещи леки автомобила в района на ловешкото с. Малиново, припомня БТА.

При инцидента е пострадала 34-годишна жена, шофирала единия от автомобилите. 

