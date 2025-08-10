Фратрия (Варна) оглави еднолично Втора лига след трета поредна победа

Фратрия (Варна) записа трета поредна победа в третия кръг на първенството на Втора футболна лига, след като се наложи с 2:0 на стадиона в Албена над Етър. След нулево равенство преди почивката домакините нанесоха своя удар в рамките на четири минути чрез Виктор Митев и Айвън Ангелов и така тимът на треньора Алексей Савинов е с пълен актив – три победи от три мача.

ЦСКА II (София) постигна първа победа, надвивайки на свой терен 2-ия в подреждането Вихрен (Сандански) със същия резултат 2:0. Ранни попадения в рамките на 6 минути на Георги Чорбаджийски и на Юлиян Илиев донесоха успеха на младите армейци.

Спортист (Своге) пречупи с 2:1 втория състав на Лудогорец и се изравни на 3-ото място с Марек (Дупница). Жозе Силва донесе успеха на свогенци шест минути преди края на срещата. А в Габрово домакините направиха трето поредно равенство, но този път се спасиха от поражение от Хебър с две попадения след 85-ата минута. За габровци точни бяха Денислав Ангелов и Тони Иванов.

Първенство на България по футбол, срещи от 3-ия кръг във Втора лига: Спортист (Своге) - Лудогорец II (Разград) 2:1 (0:0) Голмайстори: 1:0 Ивелин Георгиев 47, 1:1 Георги Пенев 80, 2:1 Жозе Силва 84 Фратрия (Варна) - Етър (В. Търново) 2:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Виктор Митев 68, 2:0 Айвън Ангелов 72 Янтра 2019 (Габрово) - Хебър (Пазарджик) 2:2 (0:2) ЦСКА II (София) - Вихрен (Сандански) 2:0 (2:0) Голмайстори: 1:0 Георги Чорбаджийски 1, Юлиян Илиев 6 от събота: Севлиево - Марек 1915 (Дупница) 0:0 Миньор (Перник) - Черноморец 1919 (Бургас) 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Димитър Костадинов 2, 1:1 Александър Александров 90+4 Локомотив (Горна Оряховица) - Беласица (Петрич) 1:0 (1:0) Голмайстор: Жулиян Иванов 8 във вторник: Спартак (Плевен) - Дунав (Русе) Пирин (Благоевград) почива Класиране: 1. Фратрия (Варна) 3 3 0 0 7:2 9 2. Вихрен (Сандански) 3 2 0 1 3:3 6 3. Спортист 2009 (Своге) 3 1 2 0 3:2 5

4. Марек (Дупница) 3 1 2 0 1:0 5

5. Пирин (Благоевград) 2 1 1 0 2:1 4 6. Хебър 1918 (Пазарджик) 3 1 1 1 5:5 4 7. Лудогорец II (Разград) 3 1 0 2 5:4 3 8. Дунав (Русе) 1 1 0 0 2:1 3 9. Спартак (Плевен) 2 1 0 1 2:2 3 10. Локомотив (Горна Оряховица) 3 1 0 2 3:4 3 11. Янтра 2019 (Габрово) 3 0 3 0 4:4 3 12. ЦСКА II (София) 3 1 0 2 4:6 3 13. Черноморец 1919 (Бургас) 3 0 2 1 3:4 2 14. Етър (Велико Търново) 3 0 2 1 1:3 2 15. Миньор (Перник) 3 0 2 1 2:3 2 16. Севлиево (Севлиево) 3 0 2 1 0:2 2 17. Беласица (Петрич) 2 0 1 1 1:2 1