Атанас Василев
Фратрия (Варна) оглави еднолично Втора лига след трета поредна победа
ФК Фратрия (Варна) продължава без загубена точка във Втора лига. Снимка: официална страница на клуба
София,  
10.08.2025 20:11
 (БТА)

Фратрия (Варна) записа трета поредна победа в третия кръг на първенството на Втора футболна лига, след като се наложи с 2:0 на стадиона в Албена над Етър. След нулево равенство преди почивката домакините нанесоха своя удар в рамките на четири минути чрез Виктор Митев и Айвън Ангелов и така тимът на треньора Алексей Савинов е с пълен актив – три победи от три мача.

ЦСКА II (София) постигна първа победа, надвивайки на свой терен 2-ия в подреждането Вихрен (Сандански) със същия резултат 2:0. Ранни попадения в рамките на 6 минути на Георги Чорбаджийски и на Юлиян Илиев донесоха успеха на младите армейци.

Спортист (Своге) пречупи с 2:1 втория състав на Лудогорец и се изравни на 3-ото място с Марек (Дупница). Жозе Силва донесе успеха на свогенци шест минути преди края на срещата. А в Габрово домакините направиха трето поредно равенство, но този път се спасиха от поражение от Хебър с две попадения след 85-ата минута. За габровци точни бяха Денислав Ангелов и Тони Иванов.

Първенство на България по футбол, срещи от 3-ия кръг във Втора лига:
Спортист (Своге) - Лудогорец II (Разград)      2:1 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Ивелин Георгиев 47, 1:1 Георги Пенев 80, 2:1 Жозе Силва 84

Фратрия (Варна) - Етър (В. Търново)            2:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Виктор Митев 68, 2:0 Айвън Ангелов 72
  
Янтра 2019 (Габрово) - Хебър (Пазарджик)        2:2 (0:2)   

ЦСКА II (София) - Вихрен (Сандански)            2:0 (2:0)
Голмайстори: 1:0 Георги Чорбаджийски 1, Юлиян Илиев 6

от събота:
Севлиево - Марек 1915 (Дупница)                 0:0

Миньор (Перник) - Черноморец 1919 (Бургас)      1:1 (0:1) 
голмайстори: 0:1 Димитър Костадинов 2, 1:1 Александър Александров 90+4

Локомотив (Горна Оряховица) - Беласица (Петрич) 1:0 (1:0)
Голмайстор: Жулиян Иванов 8

във вторник:
Спартак (Плевен) - Дунав (Русе)
Пирин (Благоевград)         почива

             Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               3    3   0   0    7:2     9               
 2. Вихрен (Сандански)            3    2   0   1    3:3     6
 3. Спортист 2009 (Своге)         3    1   2   0    3:2     5
 4. Марек (Дупница)               3    1   2   0    1:0     5 
 5. Пирин (Благоевград)           2    1   1   0    2:1     4 
 6. Хебър 1918 (Пазарджик)        3    1   1   1    5:5     4
 7. Лудогорец II (Разград)        3    1   0   2    5:4     3               
 8. Дунав (Русе)                  1    1   0   0    2:1     3 
 9. Спартак (Плевен)              2    1   0   1    2:2     3               
10. Локомотив (Горна Оряховица)   3    1   0   2    3:4     3
11. Янтра 2019 (Габрово)          3    0   3   0    4:4     3
12. ЦСКА II (София)               3    1   0   2    4:6     3
13. Черноморец 1919 (Бургас)      3    0   2   1    3:4     2
14. Етър (Велико Търново)         3    0   2   1    1:3     2
15. Миньор (Перник)               3    0   2   1    2:3     2
16. Севлиево (Севлиево)           3    0   2   1    0:2     2
17. Беласица (Петрич)             2    0   1   1    1:2     1

/АВ/

Към 20:48 на 10.08.2025

