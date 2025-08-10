Подробно търсене

Берое (Стара Загора) се подсили с нов аржентински защитник, който има и италиански паспорт

Висенте Лонгиноти. Снимка: ПФК Берое (фейсбук-страница)
10.08.2025 19:56
ПФК Берое подписа договор с централния защитник Висенте Лонджиноти, съобщиха от клуба.

Висенте Лонджиноти е роден на 15 декември, 2004 година в Аржентина, като притежава и италианско гражданство, което като европейски гражданин го вади от квотата на чужденците. 189-сантиметровият бранител е бил част от аржентинския Сармиенто де Хунин. 

Последният му отбор обаче е бил AСД Рипалимосани, състезаващ се в първенството Екселенца на Италия или иначе казано Серия Е.

ПФК Берое пожела много успехи и победи със зелената фланелка на Висенте Лонджиноти, който ще влезе в отбора като още една опция за центъра на отбраната.

