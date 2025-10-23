Германските власти конфискуваха перфектни фалшификати на Пикасо, Рубенс и Рембранд с потенциална стойност от милиони евро

Следователи от Бавария конфискуваха перфектно изработени фалшиви произведения на изкуството с потенциална пазарна стойност от милиони евро в Германия и съседните страни, съобщи ДПА.

Сред конфискуваните творби има произведения, приписвани на световноизвестни художници като Пабло Пикасо, Петер Паул Рубенс и Рембранд ван Рейн, казаха от Баварската служба за криминално разследване (LKA).

Няколко заподозрени бяха временно задържани, но по-късно освободени. Допълнителни подробности се очаква да бъдат представени в петък.

Операцията е проведена съвместно от прокуратурата в Амберг и следователи по изкуство от LKA. Някои от копията били толкова добре направени, че биха могли да се продадат за десетки милиони евро.

Роденият в Испания Пабло Пикасо (1881–1973) е един от най-влиятелните художници на 20-ти век и съосновател на кубизма — художествено движение, което разчупва обектите на геометрични форми.

Пeтер Паул Рубенс (1577–1640) е фламандски бароков художник, известен с динамичните си композиции и пищните изображения.

Нидерландският художник Рембранд (1606–1669) става известен с характерното си използване на „киароскуро“ — техника на светлосенки, чрез която постига суров реализъм чрез контраста между светлина и сянка, както и с впечатляващите си гравюри.