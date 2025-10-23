Подробно търсене

Среща, свързана с мерките за изграждане на доверие между Турция и Гърция, се проведе днес в Измир

Кристиан Стратев
Изображение: БТА
Анкара,  
23.10.2025 19:54
 (БТА)

Среща, свързана с мерките за изграждане на доверие между Турция и Гърция, се проведе днес в турския град Измир, съобщи турското министерство на отбраната в официалния си профил в социалната мрежа Ен Сосял. 

„По време на срещата двете страни прегледаха предварително договорените мерки за изграждане на доверие през 2025 г. и обсъдиха плана за изпълнението им за 2026 г. Срещата се проведе в положителна атмосфера“, написаха в публикацията си от Министерството, като подчертаха, че в двете делегации са участвали посланици, високопоставени военни и държавни служители от Турция и Гърция. 

Следващата подобна среща ще бъде проведена в Гърция, се съобщава в публикацията. 

Политическият диалог и позитивният дневен ред, наред с мерките за изграждане на доверие, са трите стълба в двустранните отношения между Гърция и Турция, които залегнаха в Атинската декларация, която гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп Тайип Ердоган приеха на 7 декември 2023 г.

