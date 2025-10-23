Общинският съвет в Тетевен избра доц. д-р Михаил Николовски за управител на многопрофилната болница в града за срок от три години. Той е класиран на първо място в конкурса за управител на „МБАЛ-Тетевен – д-р Ангел Пешев" ЕООД – гр. Тетевен. Това съобщи за БТА председателят на Общинския съвет Мария Стойчева.

Съветниците утвърдиха и представената бизнес програма за развитие на дружеството и дейността на лечебното заведение за срока на договора за възлагане на управлението.

Кметът на община Тетевен Мадлена Бояджиева е упълномощена да сключи договор за възлагане на управлението с доц. Михаил Николовски.

В Програмата за развитието и дейността на болницата доц. д-р Николовски посочва, че "МБАЛ-Тетевен – д-р А. Пешев" ЕООД обслужва пряко района на общините Тетевен и Ябланица, както и пациенти от съседни общини.

Лечебното заведение разполага с 88 легла в т.ч. и осем легла за продължително лечение. Лекарите са 32-ма, а медицинските специалисти – 40, като не е зает целият щат.