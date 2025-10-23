Аджерпрес: Румънските младежи ще представят своя план за действие на Конференцията на ООН за климата COP30 в Бразилия

Гласът на румънската младеж ще бъде чут на световната сцена на предстоящата Конференция на ООН за климата (COP30) в Белем, Бразилия, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес. Днес Националният план за действие на младежта относно изменението на климата (PNATSC) беше официално представен в Букурещ и ще бъде включен в Глобалната младежка декларация, чието изготвяне се координира от YOUNGO, официалният младежки избирателен район на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

При представянето на Националния план за действие на младежта министърът на околната среда, водите и горите Диана Бузояну каза, че „за първи път румънското законодателство в областта на околната среда ще се възползва от прекия принос на експерти по изменението на климата“ и обясни, че скоро ще бъде създадена нова работна група, която да изготви проекти на разпоредби, насочени към защита на румънските гори, които са все повече засегнати от изменението на климата.

„Нашите гори изсъхват година след година, защото видовете, които понастоящем растат в много райони, вече не издържат на променящите се условия. Трябва да действаме както за опазване на това, което все още може да бъде спасено, така и за засаждане на видове, устойчиви на новите температури. За първи път експерти по климата участват пряко в изготвянето на законодателство за околната среда“, каза Бузояну.

Тя също така подчерта, че изменението на климата и дигитализацията са двете определящи предизвикателства за бъдещите поколения. „Радвам се да видя толкова ангажирано и гласовито поколение, когато става въпрос за околната среда. Това, което правим днес, ще има огромно значение след двадесет години“, добави Бузояну.

Чрез тази инициатива приносът на децата и младите хора от Румъния ще бъде интегриран в международния процес на преговори за климата и в глобалните приоритети за действие, което ще отбележи важна стъпка за участието на младите хора в процеса на разработване на политики.

Представянето на Националния план за действие на младежта, което се състоя в централата на Националната метеорологична администрация, беше организирано от Младежката платформа за устойчивост (PTS) с подкрепата на френското посолство в Румъния, Френския институт, Министерството на околната среда, водите и горите и УНИЦЕФ Румъния, под егидата на LCOY (Local Conference of Youth, Местна младежка конференция) Румъния 2025.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)