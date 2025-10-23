Бившият съдийски шеф Петър Петров напусна ФК Марек (Дупница), където работеше като консултант

Бившият шеф на съдиите в българския футбол Петър Петров напусна отбора на Марек (Дупница), където работеше до момента като консултант, обявиха от клуба. Петров пристигна на стадион "Бончук", а благодарение на него структурата на работа и школата се подобриха значително.

Неслучайно и школата на Марек е една от най-добре функциониращите във Втора лига, сочи доклад на БФС.

Освен шеф на Съдийската комисия на БФС, Петър Петров дълго време беше и главен мениджър на проекта ВАР в БФС и има основна заслуга за въвеждането му в българския футбол.

"ФК Марек и бившият шеф на ВАР-реферите в България Петър Петров се разделиха по взаимно съгласие. Припомняме, че в началото на сезона двете страни се споразумяха г-н Петров да поеме консултантския отдел в клуба, като за престоя си той бе с основна заслуга за това цялата школа, редом с представителния отбор да подобрят работата си. Резултатите не закъсняха и ДЮШ на Марек бе отличена за най-добре представяща се школа във Втора лига. Благодарим на Петър Петров за професионализма и отдадеността. Клубът му желае здраве и бъдещи успехи!", се казва в становището на клуба от Дупница.

След 12 изиграни кръга във Втора лига Марек е в зоната на изпадащите и с 8 точки заема 16-о място, на 2 под Спортист (Своге).