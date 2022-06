Лесотехническият университет е бил домакин на обучение за развитие на градското градинарство

Лесотехнически университет (ЛТУ) в продължение на пет дни е бил домакин на обучение в рамките на проект „Подобряване на практическите умения на специалистите по градинарство, в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка“ (Enhancing practical skills of horticulture specialists to better address the demands of the European Green Deal (Hort4EUgreen) № 2020-1-RO01-KA203-080398, финансиран от програма „ЕРАЗЪМ+“, съобщиха от екипа на ЛТУ.

В обучението са участвали представители на партньорите в проекта от Лесотехнически университет, Университета по аграрни науки и ветеринарна медицина, Букурещ - Румъния, Унгарския университет по земеделие и науки за живота (МАТЕ), Гьодольо - Унгария и Централния изследователски институт за растителна защита, Главна дирекция за селскостопански изследвания и политики на Министерството на земеделието и горите на Република Турция. Обучението е проведено от преподаватели от Агрономическия факултет и Факултета по екология и ландшафтна архитектура на Лесотехнически университет, работещи за развитието на концепцията „зелени градове“.

Като лектори в обучението са се включили и представители на инициативи и институции, допринасящи за развитието на градското земеделие в София - учени от Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, ОП “Софияплан”, Столична община, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Фондация „Корен“, Свободен център с хоризонтална структура за Градско градинарство - София. В рамките на обучението обучаемите са посетили различни типове градини за градско градинарство на територията на София - Градина - Дружба, Споделена градинка – Герман, споделена градина "Солидарна градина" с храна, Споделена зеленчукова градина 1, Градина в 47 СУ „Христо Г. Данов“, Градина на Валдорфска детска градина „Професор Николай Райнов“ и др. В демонстрационния център по пчеларство на Лесотехнически университет е била направена демонстрация на сензорни системи „Сенсато“, използвани в пчеларството.

Градското земеделие се развива с бързи темпове в София и е една от четирите основни теми на проекта на Лесотехнически университет „Hort4EUgreen“.