Пътят на еврото: Членството в еврозоната като предпоставка за растеж, защитата на гражданите и санкциите за търговците бяха акценти в кампанията в страната

Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, която започна в началото на септември от Бургас, премина през изминалата работна седмица през още два областни града - Ловеч и Габрово. В разясняването на основните етапи от процеса участваха представители на правителството, на различни институции, местната власт и администрация, експерти. Те запознаха гражданите по места с основните етапи и важни срокове в прехода от български лев към евро, както и с готовността на страната да въведе единната валута като официално разплащателно средство в България от 1 януари 2026 година.

Гражданите имаха възможност да задават въпроси на експерти на Комисията за защита на потребителите (КЗП), Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ) и др.

ЛОВЕЧ

Трябва ли да сменим дебитната си карта и какви ще са таксите за теглене от банкомат в чужбина, бяха сред въпросите, които бяха обсъдени на срещата за еврото в Ловеч.

Членството в еврозоната е една възможност и предпоставка за по-бърз икономически растеж, за по-бърза интеграция към ядрото на държавите от еврозоната. Това са най-богатите страни в Европейския съюз, както и едни от най-добре развитите държави в целия свят, каза заместник-министърът на финансите Методи Методиев по време на срещата. По думите му бюджетният процес ще бъде съобразен със строги фискални правила, които важат за всички държави от еврозоната.

За туризма въвеждането на еврото е равно на растеж, каза заместник-министърът на туризма Павлин Петров. Според него туристическият бранш е от първите, които се сблъскват с всяко ново нещо в нашата страна. На срещата зам.-министърът на икономиката Дончо Барбаов заяви, че въвеждането на еврото у нас е национален приоритет от последните над 20 години, който е вече близо до своето сбъдване. Приемането ни в еврозоната за нас е стратегически избор и цивилизационно достижение, каза Георги Чанев от БНБ. По думите му това е плод на много години усилия, които в момента се материализират, за да бъдем част от най-елитното ядро на семейството, а именно еврозоната.

ГАБРОВО

Въвеждането на еврото като процес, доверието на гражданите и въздействието върху икономиката и културата бяха основните теми на дискусията в Габрово.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев изрази увереност, че всички страхове от въвеждането на еврото ще бъдат преодолени още един-два месеца след 1 януари 2026 година, след което ще ни остане да комбинираме ползите. Той посочи, че влизането на страната ни в еврозоната не е автоматичен път към благоденствие, но е възможност. Тази възможност зависи от нас и ако се ползваме от нея, резултати ще има, подчерта Дончев.

С напредването на информационната кампания за въвеждане на еврото в България гражданите стават по-информирани и по-уверени, каза зам.-министърът на финансите Методи Методиев, който откри и модерира информационната среща. По думите му проучванията на обществените нагласи показват повишено доверие, като все повече хора възприемат въвеждането на еврото като добре подготвен и структуриран процес.

Въвеждането на еврото е голяма промяна, но тя води до голяма възможност за повече сигурност, за повече предвидимост и за по-стабилно развитие в културния сектор, каза министърът на културата Мариан Бачев.

Според зам.-министъра на туризма Павлин Петров с въвеждането на еврото като национална валута България ще се позиционира още по-добре в европейското семейство като дестинация за туризъм. Според него единната валута ще улесни пътуванията и плащанията и ще насърчи растежа в сектора.

Кметът на община Габрово Таня Христова подчерта, че въвеждането на еврото е общо усилие на държавата, на общините, на бизнеса, на гражданите и изисква координация. Ние вярваме, че тя ще бъде осигурена на най-високо ниво, каза тя.

В рамките на срещата експерти от Министерството на финансите, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, банковия и застрахователния сектори разясниха различни аспекти от процеса по въвеждане на еврото, които засягат физическите и юридически лица.

През изминалите пет работни дни се състояха разяснителни срещи на КЗП и НАП и в по-малките населени места на страната.

На срещата в Тервел експерти напомниха на гражданите, че търговците имаха време до 8 октомври да посочат цените си в евро и лева, като след изтичането на крайния срок започва и налагането на санкции на неизпълнилите разпоредбата търговци.

Експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) разясниха пред жителите на Гълъбово основните акценти в процеса по въвеждане на еврото и ясно регламентираните правила при превалутирането и закръглянето на цените.

Лекторите на срещата в Брезник представиха пред присъстващите информация за процеса на обмяната на български левове в евро от страна на Българската народна банка, търговските банки, както и от Български пощи в райони, в които няма банкови институции.

Основни аспекти от процеса по въвеждане на еврото у нас бяха разяснени на информационна среща в Кричим. Там представителите на КЗП подчертаха, че никой потребител не бива да бъде поставян в неблагоприятно положение с приемането на еврото, а целта на националната информационна кампания е да осигури навременна, точна и ясна информация относно предстоящото въвеждане на еврото в България.

На информационната среща в Кула, акцент беше поставен върху предприеманите действия за защита от измами на възрастните хора като най-уязвимата група в българското общество.

На срещата в Своге експерти от КЗП и НАП припомниха на гражданите, че от 8 октомври изтича гратисният период и започват да се налагат санкции при неспазване на Закона за въвеждане на еврото.

Експерти разясниха какви са правата на потребителите на срещата за еврото в Дупница. Разяснения бяха направени и относно данъчните декларации за отчитане на доходите за периода до 31 декември 2025 година. В тях информацията за доходите ще се подава в лева, въпреки че декларациите ще се подават пред 2026 година.

На срещата в Тополовград представителите на НАП и КЗП акцентираха, че всички сметки и задължения на фирми и граждани ще бъдат превалутирани служебно.

Превалутиране, двойно обозначаване на цените и срокове по въвеждането на еврото бяха основните теми на информационната среща в Лом.

На срещата в Каолиново експертите обясниха на гражданите, че от 1 януари 2026 г. еврото ще стане официална валута в България, а софтуерът на НАП автоматично ще превалутира всички задължения от лева в евро.

От КЗП и НАП наблегнаха във Вълчи дол върху планираните масови проверки на търговците за съответствието на етикетите им със Закона за въвеждане на еврото.

Сроковете за обмяна, начините за подаване на жалби и етикетирането бяха сред въпросите и на информационна среща за еврото в Черноочене.

Предвидените санкции за търговците бяха сред акцентите и на информационното събитие в Средец, сред които са и глоби до 50 000 лв. при необосновано увеличение на цените.

На срещата в Роман участващи търговци се интересуваха кога и как ще се вземат от банките необходимите суми в евро, с които да работят от 1 януари, а гражданите - как ще обменят левовете, с които разполагат.

Предупреждения за измамници, представящи се за банкови служители, отправиха експерти на информационната среща за еврото в Твърдица.

Кои са факторите, които определят необоснованото повишение на цените, попитаха граждани на срещата в Раднево.

А в Ихтиман експерти разясниха на граждани основни срокове и етапи в процеса по въвеждане на еврото у нас, двойното обозначаване на цените, превалутирането на банкови сметки и договори, въпроси, свързани с данъчни и осигурителни декларации.

На срещата в Сандански експерти представиха основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Въпросите, поставени от гражданите, бяха свързани с начина на изписване на цените от търговците и със сроковете, в рамките на които могат да боравят с левове.

В Павликени представители на КЗП и НАП напомниха на търговците, че вече изтече гратисният период за двойно обозначаване на цените

Ролята на социалните служби и на местната власт в период на въвеждане на еврото в България бяха сред акцентите на разяснителната среща в Девин.

Трудовите договори и заемите ще се превалутират автоматично, посочиха експертите на КЗП при срещата им с граждани в Омуртаг.

Среща се състоя и в Болярово. Сред питанията на гражданите там бяха такива, свързани основно с цените на стоките и услугите, двойното обозначаване в лева и евро, начините за подаване на сигнали за нелоялни търговски практики.

Информационната кампания за въвеждането на еврото у нас продължава и през новата седмица. В понеделник експертите на КЗП и НАП ще бъдат в Ботевград, Завет, Септември, Ардино и Пордим.