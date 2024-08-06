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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.08.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.08.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.08.2024
Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
06.08.2024 17:58
 (БТА)
Етикети

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.16163

0.860859

Бразилски реал

BRL

10

3.15314

3.17144

Канадски долар

CAD

1

1.29551

0.771897

Швейцарски франк

CHF

1

2.0974

0.476781

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.50519

3.99171

Чешка крона

CZK

100

7.73483

12.9285

Датска крона

DKK

10

2.62077

3.81567

Британска лира

GBP

1

2.27427

0.439702

Хонконгски долар

HKD

10

2.29949

4.34879

Унгарски форинт

HUF

1000

4.92181

203.177

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.1079

9026.09

Израелски шекел

ILS

10

4.65907

2.14635

Индийска рупия

INR

100

2.13536

46.8305

Исландска крона

ISK

100

1.29783

77.0517

Японска йена

JPY

100

1.2356

80.9323

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.30034

769.03

Мексиканско песо

MXN

100

9.27496

10.7817

Малайзийски рингит

MYR

10

4.00506

2.49684

Норвежка крона

NOK

10

1.62979

6.13576

Новозеландски долар

NZD

1

1.06162

0.941957

Филипинско песо

PHP

100

3.10208

32.2364

Полска злота

PLN

10

4.53736

2.20392

Румънска лея

RON

10

3.92958

2.5448

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69204

5.91003

Сингапурски долар

SGD

1

1.35025

0.740604

Тайландски бат

THB

100

5.04119

19.8366

Турска лира

TRY

100

5.33692

18.7374

Щатски долар

USD

1

1.79187

0.558076

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.70077

10.3085

Злато (в трой унции)

XAU

1

4293.05

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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