Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.08.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.08.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.16163
|
0.860859
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.15314
|
3.17144
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.29551
|
0.771897
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0974
|
0.476781
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.50519
|
3.99171
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.73483
|
12.9285
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62077
|
3.81567
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27427
|
0.439702
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.29949
|
4.34879
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.92181
|
203.177
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.1079
|
9026.09
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.65907
|
2.14635
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.13536
|
46.8305
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29783
|
77.0517
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.2356
|
80.9323
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.30034
|
769.03
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.27496
|
10.7817
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.00506
|
2.49684
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.62979
|
6.13576
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.06162
|
0.941957
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.10208
|
32.2364
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.53736
|
2.20392
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92958
|
2.5448
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69204
|
5.91003
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35025
|
0.740604
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.04119
|
19.8366
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.33692
|
18.7374
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79187
|
0.558076
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.70077
|
10.3085
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4293.05
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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