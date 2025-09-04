Втора за годината кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има в Перник и Радомир

Втора за годината кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се състои на 30 септември в Перник, съобщиха от фирма "БалБок Инженеринг АД", които изпълняват зелената услуга.

Националната система за опасни битови отпадъци е зелена услуга на фирмата за общините в България за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата и сходни на тях.

Домакинствата ще имат възможност да предадат живак, лакове, битова химия, киселини и основи, лекарства с изтекъл срок на годност, лепила и др. Мобилният пункт в Перник ще бъде разположен от 10:00 до 13:00 часа на ул. "Физкултурна" в центъра на града при паркинга до музея и от 13:30 до 16:30 ч. в квартал "Изток" на улица "Благой Гeбрев" пред административния център. Перник е сред общините, присъединили се към Националната система за опасни битови отпадъци и със съществен принос за нейното изграждане и утвърждаване.

Освен в областния град, мобилен пункт за събиране на опасни битови отпадъци ще има и в община Радомир. Те ще се предават на 29 септември от 10:00 до 16:00 ч. на пл. "Войнишко въстание".

През март т.г. от Община Радомир започнаха проверки за нерегламентирано изхвърляне на строителни и небитови отпадъци, както и за излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани на общински терени. През миналата седмица от администрацията уведомиха, че са установени 16 автомобила, заемащи обществени площи и пречещи на нормалното придвижване. На тях са залепени сини констативни протоколи, а собствениците им следва в законово определения срок да предприемат действия по доброволното им преместване или предаване за разкомплектоване.