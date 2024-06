Люлка за деца със специални потребности искат да поставят в Шумен със средства, събрани от благотворителния концерт "Бялата лястовица"

В благотворителния концерт „Бялата лястовица“ в Шумен са събрани 1560 лева и 85 стотинки. Те ще се изразходват за закупуване на люлка за деца със специални потребности, съобщи инициаторът на благотворителното събитие Симеон Коджаманов. „Ще направим нужното, за да поставим люлката на централно място в Шумен. Ще потърсим съдействие от Община Шумен за това", каза за БТА Коджаманов.

Припомняме, че концертът под мотото „Бялата лястовица“ се състоя на 1 юни в Летния театър в Шумен. В него участваха Django Ze, No More Many More, Николай Воденичаров - Никеца и шуменската група Lampa Inc.

Проявата се осъществи със съдействието на неправителствената организация „Общество 528“. Целта на благотворителното събитие беше да осигури средства за деца в неравностойно положение.