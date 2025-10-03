Сръбската полиция залови желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи наркотично вещество

site.btaСръбската полиция залови желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи наркотично вещество
Полицията в Белград е открила 13 малки метални кутии с по шест желирани бонбона във формата на мечета, всяко с високо съдържание на THC – основното психоактивно вещество в канабиса, съобщи днес сръбското МВР, цитирано от регионалната телевизия Ен1.
Полицията е заловила и арестувала двама заподозрени в момента на покупко-продажба на наркотика, замаскиран като желирани бонбони с различни цветове и с високо съдържание на THC, което представлява нова форма на наркотици в Сърбия, се казва в съобщение на Министерството.
При претърсване на колата на един от заподозрените са открити още 36 пакета наркотици, за които се предполага, че са марихуана.
Заподозрените са задържани за 48 часа.
/МИД/
