Сръбската полиция залови желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи наркотично вещество

Цветозар Цаков
Илюстративно изображение: Michael Reynolds/Pool Photo via AP
Белград,  
03.10.2025 19:21
 (БТА)

Полицията в Белград е открила 13 малки метални кутии с по шест желирани бонбона във формата на мечета, всяко с високо съдържание на THC – основното психоактивно вещество в канабиса, съобщи днес сръбското МВР, цитирано от регионалната телевизия Ен1.

Полицията е заловила и арестувала двама заподозрени в момента на покупко-продажба на наркотика, замаскиран като желирани бонбони с различни цветове и с високо съдържание на THC, което представлява нова форма на наркотици в Сърбия, се казва в съобщение на Министерството.

При претърсване на колата на един от заподозрените са открити още 36 пакета наркотици, за които се предполага, че са марихуана.

Заподозрените са задържани за 48 часа.

/МИД/

