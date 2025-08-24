Земетресение от 4,8 по Рихтер е регистрирано в Западна Турция

Подробно търсене

Петър Къдрев
Жители на Съндъргъ на безопасност на открито след земетресението на 10 август. Снимка: Dia Photo via AP
Истанбул,  
24.08.2025 22:55
 (БТА)

Земетресение с магнитуд от 4,8 по скалата на Рихтер е било регистрирано тази вечер край град Съндъргъ, окръг Балъкесир, Западна Турция, съобщи Тюркийе тудей.

Трусът е станал в 21:58 ч. местно и българско време. Земетресението е било усетено и в Измир, Бурса и Истанбул.

Според турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) земетресението е имало епицентър в Съндъргъ, а огнището е било на дълбочина от 7 км.

Това е поредното силно земетресение в Съндъргъ, след като на 10 август вечерта трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до срутване на сгради, причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала. В следствие на земетресението бяха ранени 29 души. След оглед стана ясно, че общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието.

Засега няма сведения за пострадали хора и разрушения от днешното земетресение.

/ПК/

