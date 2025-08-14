Подробно търсене

Над 500 жилища са пострадали тежко при земетресението от 6,1 по Рихтер в Западна Турция, съобщи турският министър на околната среда

Кристиан Стратев
Снимка: AP Photo/Ramon Espinosa. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
14.08.2025 08:43
 (БТА)

Общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко или са били напълно разрушени вследствие на земетресението от 6,1 по Рихтер, което разтърси Западна Турция в неделя, съобщи в социалната мрежа Екс турският министър на околната среда, градоустройството и изменението на климата Мурат Курум. 

От публикацията на Курум в Екс става ясно още, че до момента турските власти са инспектирали над 23 000 жилища, намиращи се в общо 14 875 отделни сгради, като екипи продължават работата по оценяването на щетите от силното земетресение.

Силният трус причини срутването на жилищен блок в град Съндъргъ в окръг Балъкесир, като при инцидента загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Ден след земетресението в съседния на Балъкесир окръг Маниса друг мъж загина при срутване в повредена при земетресението джамия. 

/МИД/

