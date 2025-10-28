Последният автопортрет на френския живописец Пол Гоген е автентичен, смятат от Художествения музей в Базел

Последният автопортрет на френския живописец Пол Гоген, за който по-рано се смяташе, че е фалшив, всъщност е автентичен, според ново изследване на Художествения музей в Базел, съобщава електронното издание Artnewspaper. Част от лицето обаче е била ретуширана след смъртта на художника.

Музеят започва задълбоченото си проучване, след като изследователят на Гоген, Фабрис Фурманоар, обяви през май, че картината е създадена през 1916 г. — тринадесет години след смъртта на Гоген. Според него това е работа на Нгуен Ван Кам (известен като Ky-Dong), виетнамски приятел на художника на остров Хива Оа.

В изявление музеят посочва, че авторството на Гоген „остава в сила“, въпреки че техническият анализ е разкрил, че определени части от лицето са били ретуширани след смъртта му. Ретушът, видим под ултравиолетова светлина, обхваща челото, очите, носа, брадата и гърлото.

Макар че в изявлението не се обсъжда значението на откритието, този автопортрет има особено важно място в творчеството на Гоген, защото показва как се възприема артистът в последната година от живота му. Картината го изобразява слаб и уязвим, в контраст с дръзкото и уверено лице от по-ранните му автопортрети.

Що се отнася до датата на ретуширането, консерваторите на музея откриват бял титанов пигмент в засегнатите области, включително над лявото око. Този пигмент не е наличен преди 1918 г., което означава, че допълненията са направени след тази година. Ретушът е видим и на снимка от 1926 г., което показва, че е завършен до тогава.