Прокуратурата в Северна Македония започва разследване срещу двама ръководители на "Комунална хигиена" в Скопие за кризата с боклука

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Владислав Тентов/БТА (ПГ)
Скопие,  
28.10.2025 15:41
 (БТА)

Срещу директора на публичното дружество "Комунална хигиена" в Скопие и управителя на сектор „Отпадъци” в дружеството започва разследване за „застрашаване на околната среда и природата с отпадъци“, съобщиха от МВР в Северна Македония.

В съобщението двамата заподозрени за посочени с инициали, а според медиите в Северна Македония става въпрос за Сабахудин Рустеми, който е директор на дружеството от края на януари и е представител на най-голямата албанска партия ДСИ, и Аки Саити, който е управител на сектор "Отпадъци" в дружеството. За двамата прокуратурата е поискала мярка "задържане под стража". 

Според съобщението „двамата са действали в противоречие със Закона за управление на отпадъците и основната дейност на дружеството по редовно събиране и транспортиране на отпадъци в района на град Скопие, както и със задълженията, предвидени в Оперативната програма за събиране и транспортиране на битови отпадъци и Оперативния план за поддържане на обществената чистота в града”.

Обвиненията към двамата са, че не са упражнявали пълен контрол върху събирането и транспортирането на битови отпадъци в Скопие и „са позволили създаването на малки депа за отпадъци на обществени площи, в близост до контейнерите за събиране на битови отпадъци, което е причинило значителни щети на качеството на почвата, въздуха и водата и е застрашило живота и здравето на хората, причинявайки инфекциозни или други заболявания”.

Съмненията към двамата, които вчера бяха арестувани, са установени от извънредни проверки от оторизирани местни инспектори по околна среда, които са работили по указание на прокуратурата, както и от експертно становище за въздействието на отпадъците върху общественото здраве и възможността за разпространение на инфекциозни заболявания от Института за обществено здраве на Северна Македония, се казва в съобщението.

Кризата с преливащите контейнери в Скопие и натрупващите се около тях купчини с боклуци започна още преди първия тур на изборите, влезе в предизборната кампания, а след гласуването на 19 октомври правителството на страната обяви, че е възложило на Министерството на вътрешните работи да извърши извънредна проверка в администрацията на Скопие и в „Комунална хигиена“, за да се установи ситуацията с отпадъците в столицата и да се предприемат мерки.

/ВН/

