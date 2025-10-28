Да бъде открита процедура по отчуждаване на имоти, необходими за разширяването на гробищния парк в Добрич, приеха общинските съветници

Разрешение за откриването на процедура по принудително отчуждаване на два частни имота, необходими за разширение на гробищен парк – Добрич, дадоха общинските съветници. Имотите са избрани заради граничността им с общински терени, предвидени за същия проект, като всеки от тях е по 500 кв. метра. Пазарната им стойност е 2000 лева.

Общинските съветници гласуваха и разрешение за изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич и на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот в жилищен квартал „Добротица“, град Добрич. Така зона „ЖС – Жилищна устройствена зона за Средноетажно застрояване” се променя в зона „СМФ – Смесена Многофункционална устройствена зона“. Според внесените документи ще може да бъде издигната сграда, висока до 65 метра, като ще преобладава жилищното строителство. Предложението е одобрено от Общинския експертен съвет по устройство на територията. Един от членовете ѝ е гласувал с особено мнение.

Инвеститорът ще изработи частичното изменение на Общия устройствен план на Община Добрич за своя сметка, като се иска да се представят становища и при необходимост да има съгласуване с „Електроразпределение-Север” АД - клон град Добрич, „ВиК Добрич“ АД и „Аресгаз“ ЕАД при внасянето на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за процедиране и одобряване.

Общинските съветници разгледаха и други предложения за промяна на Подробни устройствени планове на територията на община Добрич, както и за частично изменение на Общия устройствен план на общината.