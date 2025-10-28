46 са подадените заявки за участие в съдийския курс по спортна и художествена гимнастика за състезания със спортисти със синдром на Даун.

В обучението по спортна гимнастика ще се включат 32 специалисти от 19 клуба. При мъжете това са представители на клубовете Пирин Благоевград, Гераниум, Торнадо, Тракийски юнак, Черноморец, Стрийт УоркАут, Левски-Спартак и Черноморски юнак, а при жените - Етър-Стил, А-Гим, Левски-Спартак, Спортна гимнастика, Юнак, Йовчев-Дунев, Черноморец, Александър Фотев, ЦСКА, Тончо Тодоров и Орлите-Сливен.

Сред желаещите да преминат обучението са двама от най-добрите съдии по спортна гимнастика при мъжете и жените - Илия Янев и Нели Танкушева (бивш старши треньор на женския национален отбор), един от наставниците в националния отбор по спортна гимнастика за спортисти със синдром на Даун - Даниел Алексиев, действащите национални състезатели Йордан Александров, Дейвид Хъдълстоун, Теодор Трифонов и Здравко Добрев, както и Милена Мавродиева - носителка на сребърен и бронзов медал на прескок и земя от Европейски първенства.

Координатори за спортната гимнастика към Федерацията за адаптирана физическа активност и обучаващи по програмата ще бъдат гл. ас. Здравко Куртев и Ирина Карчева - преподаватели в Националната спортна академия "Васил Левски", а за художествената гимнастика ще отговаря Марина Грозданова. В курса ще вземат участие и лектори от Италия.

Обучението се финансира от Столична община по програма "Социални иновации" и е по идея на председателя на FAPA-България Слав Петков. То е с важно значение предвид домакинството на България на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Състезанието ще се проведе догодина в пет спорта - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Курсът се осъществява под егидата на Световната федерация за спортисти със синдром на Даун, а сертификатите на успешно положилите изпита в началото на ноември ще бъдат връчени лично от Енсар Курт, президент на Световната федерация по гимнастика за синдром на Даун.

Междувременно стана ясно, че българските съдии, които се явиха на онлайн съдийския курс към Международната федерация по гимнастика за олимпийския цикъл 2025-2028 година - Тодор Тодоров, Едуард Радев, Иван Танкушев, Николина Танкушева, Валентина Рашкова, Лъчезара Янкова, Ани Недева и Ирина Георгиева, успешно са издържали изпита и вече са пълноправни съдии към ФИГ.