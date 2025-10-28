Кметът на Ловеч предлага нова бюджетна дейност за организация и поддръжка на спортните имоти в града

Кметът на Ловеч Страцимир Петков предлага създаването на нова бюджетна дейност за организация и поддръжка на спортните имоти в града. Предложението му към Общинския съвет е във връзка с приетото дарение на спортни имоти от „Ловеч Спорт 96“ АД - терени, сгради и прилежащите им части, и възникналата необходимост по поддръжката им. Предложението е публикувано на страницата на общинската администрация.

Петков посочва, че с решение от 31 юли т. г. Общинският съвет е одобрил нова структура на Общинската администрация, в която е създаден отдел „Екология, контрол, чистота“. Служителите от Звено „Контрол, екология, чистота и обществен ред“ в Бюджетна дейност „Чистота“ са преназначени с основните допълнителни отговорности в новосъздадения отдел. В тази връзка, след създаване на отдел с необходимите функции и задължения по дейност „Чистота“, отпада необходимостта от съществуването на Звено „Контрол, екология, чистота и обществен ред“ с три щатни бройки.

Затова предлага да се закрие звеното в Бюджетна дейност „Чистота“ и от 1 ноември т. г. да се създаде нова Бюджетна дейност „Организация и поддръжка на спортни имоти“ с численост на персонала четири щатни бройки.

Дейността ще поеме изпълнение на функции и отговорности по поддръжка на дарените от „Ловеч Спорт 96“ спортни терени, съоръжения, сгради и прилежащите им части. Разходите за издръжка в новосъздадената дейност ще се компенсират от бюджета на закритото звено.

Предлаганите промени целят да се създаде възможност за стопанисване, опазване, почистване, облагородяване и текуща поддръжка на дареното имущество, допълва кметът.

Предложението му ще бъде гласувано на заседанието на Общинския съвет в четвъртък.

В няколко поредни заседания на Съвета имаше питания от общински съветници за състоянието на приетите в дарение спортни имоти.

През май миналата година Общинският съвет прие дарението от дружество „Ловеч-спорт 96“, което включва градския стадион с 13 изградени сгради, тренировъчната база от 113 декара и още един терен в близост до нея, както и сградата на бившия басейн.