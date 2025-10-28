За нуждите на Община Угърчин ще бъде закупен багер товарач. Това решиха общинските съветници на днешното си заседание, съобщи за БТА председателят на Съвета Тихомир Мирчев.

Машината ще се използва за навременното почистване на биологичните биоразградими и битови отпадъци, нерегламентирано изхвърлени върху терени - общинска собственост.

Предварителни проучвания са показали, че за нова машина са необходими 204 000 лв. с ДДС, като се дава възможност плащането да бъде разсрочено в рамките на 36 месеца с 30 процента първоначална вноска в размер на 61 200 лв. Сумата е налична по сметката за чужди средства в Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, от натрупани отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Според разпоредбите на Наредба 7 от 2013 г., с която се определя редът и начинът за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъците, натрупаните средства от отчисленията се разходват от общините за закупуване на транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците.

Затова Общинският съвет даде съгласие сумата до 61 200 с ДДС, представляваща първоначална вноска (30 на сто) по 36-месечен лизингов примерен план за закупуване на багер товарач, да бъде платена от натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО.

Сред акцентите на заседанието бяха още приемане за сведение на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Угърчин за 2024 г.; информация за текущото изпълнение на общинския бюджет към третото тримесечие на 2025 г. и актуализация на разходите за годината; одобряване на бюджетната прогноза за периода 2026 – 2028 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности; одобряване на разходите за командировки в страната и в чужбина на председателя на Общинския съвет и на кмета на Общината за третото тримесечие на 2025 г. и др.

Всички точки от дневния ред са приети.