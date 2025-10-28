В Словения е издигнат паметник на мигрантите, загубили живота си по Балканския миграционен маршрут

В малко гробище в село Война вас, Югоизточна Словения, е издигнат паметник, почитащ паметта на мигранти, загинали при опит да преминат в Словения и обикновено погребвани в необозначени гробове, съобщи словенският информационен сайт „Словения таймс“.

Инициативата за първия подобен паметник в страната е на работната група „Преход“, съставена от изследователи, журналисти, художници и активисти, които се застъпват за хуманни гранични политики.

Групата посочва, че броят на хората, които намират смъртта си по европейските граници, нараства, като много от тях са погребани анонимно в гробове, обозначени само с „N.N.“, което означава „неизвестно лице“. Няма официални данни за това колко са загинали в Словения.

Идеята за паметника е на Нада Шимунич, жителка на близкото село Вуковци, което се намира на река Купа на границата между Словения и Хърватия.

През реката често преминават мигранти, защото не е много дълбока или широка, но въпреки това може да бъде доста опасна за преминаване и много мигранти са се удавили там през годините.

Посещавайки гробището миналата година, тя забелязва необгрижвани гробове с надпис „N.N.“ и осъзнава, както сама посочва, че „това не са неизвестни хора – те са бащи, синове, дъщери, майки, братя, внуци“. Тя се надява, че паметникът ще почете достойно паметта им и ще бъде утеха за семействата им.

Каменният паметник, който тежи три тона, е създаден от скулптора Томаж Фурлан и е оформен като мост, изграден от камъни, взети от река Купа.

На церемонията по откриване на паметника на 23 октомври Уршула Чеброн от Люблянския университет прочете имената на 50 души, загинали на границите на Словения, а Мухамед Хазрати от Афганистан и Дезмънд Нана от Камерун споделиха личния си опит.

Словения се намира на Балканския миграционен маршрут, един от основните маршрути към Европа за мигранти и бежанци от Близкия изток и Африка.

Нелегалните преминавания на границата са намалели рязко спрямо пика през миграционната криза през 2015 г. Словенската полиция е обработила 19 471 случая на незаконно преминаване през първите девет месеца на годината, което е по-малко от половината спрямо броя отпреди година.