Прототип на печатарската преса на Гутенберг ще бъде представен в Кюстендил по повод Деня на народните будители

Прототип на печатарската преса на Йоханес Гутенберг, изработен от Диян Павлов – Джими от творилницата "О’Писменехъ!", ще бъде представен на 29 и 30 октомври във Възрожденското училище в Кюстендил, съобщиха организаторите от Регионалната библиотека.

Печатната преса на Гутенберг е революционно изобретение от XV век, което поставя началото на масовото книгопечатане и променя хода на човешката история. Тя работи чрез ръчен набор на букви, които се подреждат в редове, покриват се с мастило и се притискат върху хартия. Гутенберг е признат за "баща на книгопечатането" и е сред най-великите изобретатели в историята, а неговата преса се определя като едно от най-значимите изобретения на Новото време, отбелязаха от библиотеката.

Събитието се организира от Община Кюстендил и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" и е посветено на 1 ноември – Деня на народните будители.

От библиотеката допълниха, че на 31 октомври, отново във Възрожденското училище, ще бъде открита изложбата "Азбука и история". Проектът е на Държавния културен институт към Министерството на външните работи, Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" и Фондация "Елена и Иван Дуйчеви", с автор проф. дфн Вася Велинова и консултанти – чл.-кор. Аксиния Джурова и проф. д-р Казимир Попконстантинов.

Изложбата проследява ролята на глаголицата и кирилицата в културната история на славянските народи и показва как писмеността се превръща в пазител на историческата памет и националната идентичност. В 24 тематични пана са представени развитието и трансформациите на двете азбуки, както и ключовото място на България в създаването и разпространението на кирилицата. Събитието също е посветено на Деня на народните будители.