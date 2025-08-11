Подробно търсене

Петър Къдрев
В Гърция от днес тегленето на пари в брой от банкоматите, собственост на банки, ще става без такси
В Гърция от днес тегленето на пари в брой от банкоматите, собственост на банки, ще става без такси
Снимка: Лиляна Рашкова, БТА. Изображението е илюстративно.
Атина,  
11.08.2025 09:37
 (БТА)

От днес влиза в сила наредбата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, според която тегленето на пари в брой от банкомати на гръцките банки ще става без такси, съобщава „Катимерини“.

С наредбата се ограничава таксата за теглене в брой и от банкомати на трети доставчици, които ще могат да събират от клиентите до 1,50 евро на трансакция.

По-конкретно наредбата предвижда:

  • Нулеви такси за теглене в брой между всички банки, които участват в банковата система ДИАС.
  • Отмяна на всички такси от трети доставчици, когато имат пряка или косвена капиталова връзка с банката на клиента.
  • Нулеви такси от трети доставчици в селищата, където има само един банкомат.
  • Праг от 1,50 евро за тегленията от банкомати на трети доставчици в цялата страна.
  • Единна такса от 0,50 евро за банковите преводи по цифров път (web, mobile, internet banking) от трети доставчици в съответствие с таксите, събирани от банките.
  • По законодателен път се гарантира, че никоя банка не може да таксува клиентите си за тегления на парични суми в брой.

/ПК/

